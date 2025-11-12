Ripamonti y Distrito Tecnocreativo en el Hotel O'Higgins: "Queremos que nuestra ciudad lidere el salto tecnológico y cultural de Chile"

El Municipio de Viña del Mar sigue avanzando en la transformación del emblemático Hotel O'Higgins, posicionándolo como una pieza clave en la revitalización del casco histórico de la ciudad al incorporar al que se ha incorporado a las industrias creativas.

El recinto es utilizado cada semana por más de 2 mil personas que participan en las actividades culturales y talleres a cargo de la Casa de las Artes y del Conservatorio Izidor Handler, sumando encuentros folclóricos y actividades comunitarias.

Como ya lo dio a conocer Puranoticia.cl, el uso del hotel se potenciará aún más con el inicio de actividades de la Corporación de Innovación de Viña (CorpoInnova), que encabezará el proyecto del Distrito Tecnocreativo, con el cual el Municipio busca posicionar a Viña como el principal centro de colaboración (hub) que reúne a creativos, emprendedores, empresas y organizaciones para fomentar la innovación, desarrollar proyectos y crear una comunidad de innovación tecnocreativa y, a mediano plazo, de la región.

En el marco de la Expo Viña Innova 2025, la jefa comunal aclaró que “el hotel no ha estado cerrado en estos cuatro años, tiene un flujo consolidado de cerca de 2 mil personas semanales, hay cuatro departamentos municipales importantes y es el hogar de diferentes entidades artísticas de nuestra comuna; parte de la Escuela de Bellas Artes, de nuestro Conservatorio Izidor Handler y también la Casa Popular de Artes que entrega formación artística de cientos de personas de la comuna. Queremos consolidarlo sin perder la esencia de ser un hotel, pero con un modelo de gestión distinto que, al mismo tiempo, pueda albergar un nuevo hub de innovación”.

También afirmó que “estamos convencidos que Viña del Mar tiene un enorme potencial creativo y humano, y estamos dando pasos históricos para transformarla con desarrollo, innovación y empleo. Con el Distrito Tecnocreativo y la creación de CorpoInnova queremos que nuestra ciudad lidere el salto tecnológico y cultural de Chile hacia el mundo. Este proyecto no sólo revitaliza nuestro centro, sino que impulsa una nueva economía local, basada en el talento, la creatividad y la colaboración entre el sector público, privado y la comunidad”.

La jefa comunal precisó que “vamos a reconvertir gran parte del Hotel O’Higgins en un espacio que va a reunir, esperamos, a servicios públicos como Corfo, Pro Chile y a empresas que son parte del desarrollo creativo de la comuna, y por qué no, el día de mañana poder explorar su auge y crecimiento a través de nuevos festivales y aportar así al desarrollo y generación de empleos”.

Ripamonti puntualizó que “esto no solamente va a tener un impacto respecto de nuestra industria sino que también en la reconversión completa del sector sur de la comuna. La recuperación del Teatro Municipal, más la incorporación de nueva infraestructura pública al centro esperamos que logre consolidar este lugar con mejor calidad de vida y permita a la ciudad seguir creciendo”.

Cabe hacer presente que CorpoInnova agrupará a empresas, startups y proyectos enfocados en tecnología y áreas creativas como videojuegos, música, artes mediales, gastronomía, turismo y tecnologización de servicios.

