Hospital Biprovincial Quillota - Petorca dio fin a su proceso de puesta en marcha y ahora apunta a la normalización del recinto

Un hito fundamental en su historia acaba de vivir el Hospital Biprovincial Quillota - Petorca, que al finalizar el 2025 culminó también su etapa de Puesta en Marcha con la disolución de su unidad homónima, la cual desde abril de 2017 -cuando fue constituida- se ocupó de preparar lo que fue el cambio al nuevo recinto de calle O´Higgins, de manera que el traslado se realizase con las mejores condiciones de seguridad y calidad, tanto para los pacientes como para los mismos funcionarios.

Fue así como dicha unidad de Puesta en Marcha, integrada en un inicio por siete profesionales de diversas áreas, proyectó y preparó el cambio a la nueva casa, tarea que demandó gran trabajo de parte de las jefaturas y referentes de cada área hospitalaria apoyados y asesorados en todo momento por el equipo de la Unidad de Puesta en Marcha del mismo Hospital y del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota.

De esta manera, desde la ceremonia de la primera piedra del nuevo recinto, hecho acontecido en septiembre del año 2017, las comunidades usuaria y funcionaria vieron cómo rápidamente se avanzó en la concreción de este gran sueño de más de 74 mil metros cuadrados, trabajando Puesta en Marcha en diversos ámbitos como recurso humano, equipamiento, mobiliario, instrumental, gestión del cambio, autorización sanitaria, comunicaciones, entre otras.

Así lo destacó la encargada de la unidad de Puesta en Marcha, Dra. Rosemarie Aravena, quien destacó que "formamos un equipo de mucha colaboración, y nuestro rol fue conducir; conducir, orientar, acompañar, porque la Puesta en Marcha en realidad la realizó el hospital. Nosotros, como equipo de trabajo aprendimos muchísimo, y yo diría que la característica es que fueron las jefaturas de los servicios, las supervisoras, quienes levantaron cada uno de sus procesos".

Sabido es que el recorrido trazado para alcanzar los objetivos de un traslado óptimo no fue fácil de cumplir por motivos externos como la pandemia por Covid-19, la cual se manifestó a contar de marzo del 2020 y por cerca de dos años y medio concentró gran parte de los esfuerzos clínico sanitarios. No obstante, los equipos humanos hospitalarios tuvieron la fortaleza necesaria para no descuidar lo que era la gran meta de ocupar a cabalidad y en las mejores condiciones la nueva infraestructura.

Así, de manera gradual y progresiva el nuevo Hospital Biprovincial Quillota - Petorca fue poblándose con unidades logísticas desde el segundo semestre del año 2021, quienes allanaron el camino de las unidades clínicas a contar de marzo del año 2022, con la apertura de la atención abierta del Consultorio de Especialidades.

Paulatinamente, nuevas unidades de apoyo, administrativas y logísticas fueron incorporándose a la nueva casa, hasta que en octubre de 2022 se realizó el traslado final de la atención cerrada, que se concretó gracias a una planificación impecable con organismos externos y -en especial- al compromiso y amor de las y los funcionarios que trasladaron a más de 100 pacientes en un día y medio, finalizando este proceso apenas días después con el cierre de la Unidad de Emergencias en el Hospital San Martín y la apertura total de esta dependencia en el nuevo recinto.

Con ello se inició la operación inicial y transición hacia la operación normal en el nuevo recinto, con la consolidación de la ocupación de los nuevos espacios y la posterior apertura gradual de las nuevas prestaciones hospitalarias al servicio de la comunidad usuaria desde el primer semestre del 2023 hasta el año 2025.

De esta manera, se espera que la operación normal en el nuevo recinto se materialice a contar de este año 2026, para dar por completado el proyecto original del Hospital Biprovincial, proceso que es asumido por la Dirección del establecimiento.

