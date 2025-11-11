La nueva vida del Hotel O'Higgins de Viña del Mar: se convertirá desde 2026 en un centro de innovación y emprendimiento tecnológico

El histórico Hotel O’Higgins de Viña del Mar, inaugurado el año 1936 y reconocido por su valor patrimonial y cultural, iniciará una nueva etapa tras años de cierre. Emplazado en pleno centro de la comuna, el inmueble es recordado por haber albergado a cientos de artistas nacionales e internacionales del mundo de la música, el cine y el espectáculo, que se presentaron en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Cerrado desde la pandemia del Covid-19, el emblemático edificio ubicado frente a la plaza Latorre dejará definitivamente atrás su tradicional función hotelera para convertirse en un espacio orientado al desarrollo de la innovación, la tecnología y la economía creativa. El proyecto forma parte del distrito tecnocreativo impulsado por la Municipalidad de Viña del Mar y la Corporación Corpoinnova, que busca posicionar al centro de la ciudad como un polo de emprendimiento y colaboración a nivel nacional.

Según consigna LUN, el nuevo uso del inmueble contempla destinar sus instalaciones a startups, investigadores y emprendedores tecnológicos, quienes podrán acceder a espacios de trabajo y desarrollo dentro del antiguo recinto hotelero. La iniciativa pretende aprovechar la infraestructura existente para fomentar la vinculación entre el sector público, privado y académico, en un entorno urbano de alta conectividad.

Para materializar este objetivo, el primer y segundo piso del edificio albergarán un espacio de cowork, un centro de convenciones, un laboratorio de medios (Media Lab) y un makerspace, con la finalidad de acercar la tecnología y la innovación a la ciudadanía de Viña del Mar y de otras comunas de la región de Valparaíso.

Hugo Villarroel, director ejecutivo de CorpoInnova, indicó a LUN que "queremos que el O'Higgins sea un espacio donde el mundo del emprendimiento tecnocreativo pueda congregarse y trabajar de manera colaborativa". También recordó que el edificio "es patrimonio para la ciudadanía y para el país. Queremos potenciar esa tradición ligada al entretenimiento, pero ahora unida a la tecnología y la innovación".

Cabe hacer presente que CorpoInnova es una unidad creada por el Municipio viñamarino para revitalizar el centro y diversificar la economía local. En ese sentido, la puesta en marcha del espacio contempla tres fases: levantar el hub y los primeros espacios colaborativos del hotel durante el próximo año; avanzar en la renovación urbana del sector comprendido entre la Quinta Vergara y Av. Uno Norte al 2030; y posicionar a Viña del Mar a nivel internacional como polo tecnocreativo.

"El próximo año deberíamos tener los primeros avances y empresas instaladas. En la primera fase esperamos albergar unas 10 empresas residentes y un cowork con capacidad para 30 emprendimientos. También planeamos activar los salones del hotel como espacio para eventos y networking, lo que permitirá generar ingresos y dar sostenibilidad al proyecto", subrayó a LUN el titular de CorpoInnova.

Vale indicar que se espera que el distrito tecnocreativo en Viña del Mar madure en una década o una década y media, partiendo el próximo año con sentar las bases técnicas y de gobernanza para que esta iniciativa se convierta en una de tipo sustentable.

