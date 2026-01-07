Placilla Oriente contará este 2026 con nuevo espacio comunitario y deportivo

La localidad de Placilla de Peñuelas verá construido el proyecto «Espacio Recreativo Nuevo Placilla», que será financiado íntegramente con recursos de la Municipalidad de Valparaíso, por un monto superior a 140 millones de pesos ($140.277.697).

Este anhelado proyecto, que fue adjudicado a la empresa Carlos Francisco López Brack y tiene un plazo de ejecución para el inicio de obra de 120 días corridos desde la entrega de terreno, busca convertirse en un punto recreativo y deportivo para los más de 3.000 placillanos que viven, trabajan y estudian en el sector.

La iniciativa contempla la construcción de un espacio comunitario destinado a actividades recreativas para el Club Deportivo Nuevo Placilla y los vecinos de la localidad porteña, ubicado en calle Martínez Cruz #372, en Placilla Oriente.

La alcaldesa Camila Nieto destacó que “este proyecto representa un hito en nuestra gestión comprometida con mejorar la calidad de vida en todos los barrios, no solo en el plan y en los cerros, sino que también en Laguna Verde y Placilla de Peñuelas. El sector de Nuevo Placilla no había recibido inversión hace años. Por eso la construcción de este espacio comunitario y deportivo es un avance concreto para que nuestras niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores del Nuevo Placilla, puedan encontrarse, compartir, ejercitarse y fortalecer su capital social y sus lazos comunitarios".

Por su parte, Fernando Concha, presidente del Club Deportivo Nuevo Placilla, expresó que "siento alegría por este logro alcanzado, fueron muchos años de espera y de trabajo. Al fin salió humo blanco y va a ser el primer espacio público libre. Si bien, esta área pertenece a nuestro club, este es un beneficio que viene para toda la gente, para toda la comunidad. Es un lugar muy postergado, sin espacios recreativos y por fin vamos a tener uno, así que ojalá que empiecen luego las obras y a cuidarlo”.

El proyecto se emplazará en 2.280 m² dentro de un terreno de 3.420 m², e incluirá obras de infraestructura, paisajismo y acondicionamiento deportivo para consolidarse como un polo de encuentro vecinal para el desarrollo de diversas disciplinas.

Entre las intervenciones más destacadas y solicitadas por la comunidad, se contempla el paisajismo con especies nativas, áreas de estancia y recreación, como senderos y zonas de descanso para el uso de familias y vecinos; estacionamientos que facilitarán el acceso de visitantes y cancha de pasto sintético con drenaje, para que actividades deportivas puedan realizarse de forma segura y con toda la infraestructura necesaria para su correcto desarrollo. A su vez, también se incorporará un cierre perimetral hacia la calle Martínez Cruz, que garantizará seguridad y orden del recinto.

