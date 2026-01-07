Desalojo de la megatoma de San Antonio comenzará el lunes 12: operativo partirá en las parcelas 11, 13 y 15

El lunes 12 de enero se iniciará el desalojo de tres sectores de la megatoma del cerro Centinela en la comuna de San Antonio, región de Valparaíso.

La medida se confirmó luego de que aparecieran las primeras notificaciones en portones y muros de tres parcelas, ratificando la salida por la fuerza ordenada por la Corte Suprema en marzo de 2023.

En los documentos, con el logo del Gobierno de Chile, se lee: “Estimados residentes de la zona, por motivos de seguridad y ordenamiento territorial, se entrega información del desalojo judicialmente ordenado a realizarse en la zona de cerro Centinela, el que será gradual y progresivo”.

La primera etapa contempla las parcelas 11, 13 y 15: “El desalojo con auxilio de la fuerza pública comenzará (…) a partir del 12 de enero del 2026. Se solicita a los residentes iniciar la desocupación voluntaria del terreno antes de este plazo”.

Posteriormente, se avanzará hacia el sector Bosques del Mar, cuya fecha "será comunicada oportunamente". La notificación añade: “Se les solicita a todas las personas que colaboren con las autoridades, anticipen el proceso de reubicación y retiro de sus enceres personales y sigan las instrucciones proporcionadas”.

Finalmente, se asegura que “se tomarán medidas para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los afectados”, disponiendo un albergue temporal en el gimnasio del Colegio España, destinado preferentemente a familias con niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

PURANOTICIA