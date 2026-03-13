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Región de Valparaíso ya tiene delegados presidenciales provinciales: Gobierno de Kast oficializa a sus autoridades

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El Ejecutivo confirmó este viernes a las autoridades que asumirán en las provincias de Quillota, San Antonio, San Felipe, Los Andes, Petorca, Rapa Nui y Marga Marga.

Región de Valparaíso ya tiene delegados presidenciales provinciales: Gobierno de Kast oficializa a sus autoridades
Viernes 13 de marzo de 2026 21:25
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El Gobierno informó que el Presidente José Antonio Kast nombró a los delegados presidenciales provinciales que asumirán en su administración.

Las nuevas autoridades confirmadas este viernes son las mismas que Puranoticia.cl adelantó una semana antes. Estos son:

  • Región de Valparaíso

Quillota: Pilar Cuevas

San Antonio: Soledad Loyola

San Felipe: Sebastián Caldera

Los Andes: Ricardo Figueroa

Petorca: Andrés Soza

Isla de Pascua: Mai Teao

Marga Marga: Gonzalo Azancot

LEER TAMBIÉN: Estos son los nombres que suenan para las Seremías y Delegaciones Provinciales del Gobierno de Kast en la región de Valparaíso

  • Región de Arica y Parinacota

Parinacota: Sebastián Huerta

  • Región de Tarapacá

Tamarugal: Karen Heyne Bolados

  • Región de Antofagasta

El Loa: Cristián Ramírez

Tocopilla: Daniela Vecchiola

  • Región de Atacama

Huasco: Juan Donoso

Chañaral: Sebastián Urrejola

  • Región de Coquimbo

Limarí: Ivonne Guerra

Choapa: Cristián Rondanelli

    • Región Metropolitana

    Maipo: María Francisca Rubio

    Cordillera: María Angélica Villadangos

    Talagante: Anne Marie Müller

    Melipilla: Gastón Levuy

    Chacabuco: Cristóbal Saavedra

    • Región de O’Higgins

    Colchagua: Mauricio Donoso

    Cardenal Caro: Patricio Arenas

    • Región del Maule

    Linares: Cristián González

    Curicó: Óscar Águila

    Cauquenes: Simón Recabal

    • Región de Ñuble

    Itata: Tomás Landaeta

    Punilla: Cristóbal Jardua

    • Región del Biobío

    Biobío: Juan Pablo Mellado

    Arauco: Pedro Marileo

    • Región de La Araucanía

    Malleco: Víctor Manoli

    • Región de Los Ríos

    Ranco: Álex Valderrama

    • Región de Los Lagos

    Osorno: Alejandro Rehbein

    Chiloé: Fernando Bórquez

    Palena: Marcelo Cifuentes

    • Región de Aysén

    Aysén: Eligio Montecinos

    General Carrera: Jorge Abello

    Capitán Prat: Roberto Recabal

    • Región de Magallanes y la Antártica Chilena

    Última Esperanza: Liber Lazo

    Tierra del Fuego: Margarita Norambuena

    Antártica chilena: Rodolfo Moncada 

    Cabe hace presente que aún se está a la espera del nombramiento de los seremis de las distintas reparticiones.

    PURANOTICIA

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