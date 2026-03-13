Región de Valparaíso ya tiene delegados presidenciales provinciales: Gobierno de Kast oficializa a sus autoridades

El Gobierno informó que el Presidente José Antonio Kast nombró a los delegados presidenciales provinciales que asumirán en su administración.

Las nuevas autoridades confirmadas este viernes son las mismas que Puranoticia.cl adelantó una semana antes. Estos son:

Región de Valparaíso

Quillota: Pilar Cuevas

San Antonio: Soledad Loyola

San Felipe: Sebastián Caldera

Los Andes: Ricardo Figueroa

Petorca: Andrés Soza

Isla de Pascua: Mai Teao

Marga Marga: Gonzalo Azancot

Región de Arica y Parinacota

Parinacota: Sebastián Huerta

Región de Tarapacá

Tamarugal: Karen Heyne Bolados

Región de Antofagasta

El Loa: Cristián Ramírez

Tocopilla: Daniela Vecchiola

Región de Atacama

Huasco: Juan Donoso

Chañaral: Sebastián Urrejola

Región de Coquimbo

Limarí: Ivonne Guerra

Choapa: Cristián Rondanelli

Región Metropolitana

Maipo: María Francisca Rubio

Cordillera: María Angélica Villadangos

Talagante: Anne Marie Müller

Melipilla: Gastón Levuy

Chacabuco: Cristóbal Saavedra

Región de O’Higgins

Colchagua: Mauricio Donoso

Cardenal Caro: Patricio Arenas

Región del Maule

Linares: Cristián González

Curicó: Óscar Águila

Cauquenes: Simón Recabal

Región de Ñuble

Itata: Tomás Landaeta

Punilla: Cristóbal Jardua

Región del Biobío

Biobío: Juan Pablo Mellado

Arauco: Pedro Marileo

Región de La Araucanía

Malleco: Víctor Manoli

Región de Los Ríos

Ranco: Álex Valderrama

Región de Los Lagos

Osorno: Alejandro Rehbein

Chiloé: Fernando Bórquez

Palena: Marcelo Cifuentes

Región de Aysén

Aysén: Eligio Montecinos

General Carrera: Jorge Abello

Capitán Prat: Roberto Recabal

Región de Magallanes y la Antártica Chilena

Última Esperanza: Liber Lazo

Tierra del Fuego: Margarita Norambuena

Antártica chilena: Rodolfo Moncada

Cabe hace presente que aún se está a la espera del nombramiento de los seremis de las distintas reparticiones.

PURANOTICIA