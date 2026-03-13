Región de Valparaíso ya tiene delegados presidenciales provinciales: Gobierno de Kast oficializa a sus autoridades

El Ejecutivo confirmó este viernes a las autoridades que asumirán en las provincias de Quillota, San Antonio, San Felipe, Los Andes, Petorca, Rapa Nui y Marga Marga.
El Gobierno informó que el Presidente José Antonio Kast nombró a los delegados presidenciales provinciales que asumirán en su administración.
Las nuevas autoridades confirmadas este viernes son las mismas que Puranoticia.cl adelantó una semana antes. Estos son:
Quillota: Pilar Cuevas
San Antonio: Soledad Loyola
San Felipe: Sebastián Caldera
Los Andes: Ricardo Figueroa
Petorca: Andrés Soza
Isla de Pascua: Mai Teao
Marga Marga: Gonzalo Azancot
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Parinacota: Sebastián Huerta
Tamarugal: Karen Heyne Bolados
El Loa: Cristián Ramírez
Tocopilla: Daniela Vecchiola
Huasco: Juan Donoso
Chañaral: Sebastián Urrejola
Limarí: Ivonne Guerra
Choapa: Cristián Rondanelli
Maipo: María Francisca Rubio
Cordillera: María Angélica Villadangos
Talagante: Anne Marie Müller
Melipilla: Gastón Levuy
Chacabuco: Cristóbal Saavedra
Colchagua: Mauricio Donoso
Cardenal Caro: Patricio Arenas
Linares: Cristián González
Curicó: Óscar Águila
Cauquenes: Simón Recabal
Itata: Tomás Landaeta
Punilla: Cristóbal Jardua
Biobío: Juan Pablo Mellado
Arauco: Pedro Marileo
Malleco: Víctor Manoli
Ranco: Álex Valderrama
Osorno: Alejandro Rehbein
Chiloé: Fernando Bórquez
Palena: Marcelo Cifuentes
Aysén: Eligio Montecinos
General Carrera: Jorge Abello
Capitán Prat: Roberto Recabal
Última Esperanza: Liber Lazo
Tierra del Fuego: Margarita Norambuena
Antártica chilena: Rodolfo Moncada
Cabe hace presente que aún se está a la espera del nombramiento de los seremis de las distintas reparticiones.
PURANOTICIA