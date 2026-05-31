Director de Sismología anticipa nuevas réplicas tras fuerte sismo de magnitud 6,0

El director del Centro Sismológico Nacional, Sergio Barrientos, señaló que es probable que durante las próximas horas continúen registrándose réplicas del sismo de magnitud 6,0 ocurrido este domingo frente a las costas de la región de Valparaíso.

La autoridad explicó en contacto con el canal de televisión 24 Horas que el movimiento telúrico se produjo en el contacto entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, a unos 23 kilómetros al oeste de Quintero.

“Solamente reiterar que este sismo tuvo una magnitud de 6.0 y ocurre –de acuerdo a la geometría de la falla que nosotros observamos al invertir las ondas sísmicas– en el contacto entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, un poco costa fuera, a unos 23 kilómetros al oeste de Quintero, o sea mar adentro”, indicó.

Barrientos agregó que "este tipo de temblores, yo diría que va a dejar sentir varias réplicas. De hecho, ya tenemos una 5.2 y otra 4.6, que son perceptibles. Van a haber algunas réplicas adicionales durante el resto del día, es lo más probable”.

Asimismo, el director del CSN subrayó que "este tipo de sismos de magnitud 6 ocurren en todo el país alrededor de ocho a 10 veces al año. Entonces ese es uno de los tantos sismos que son regulares, que se presentan regularmente en Chile”.

Consultado acerca de la posibilidad de que el movimiento sea precursor de un evento mayor, el experto en materia sismológica manifestó que "si esto es preludio o no de otro mayor, eso no lo podemos saber. No podemos descartarlo, pero lo más probable es que un sismo de 6.0 después venga con sus réplicas”.

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