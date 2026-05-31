Poduje ordena paralizar construcción de cinco casas en Lomas Latorre de Viña del Mar: acusa "graves falencias de constructora"

Una serie de medidas destinadas a fortalecer el proceso de reconstrucción en sectores afectados por el megaincendio de 2024 anunció este fin de semana el ministro de Vivienda, Iván Poduje, durante una visita a Lomas Latorre, en Viña del Mar.

La actividad reunió a 60 vecinos y dirigentes del sector, quienes conocieron los avances de las obras en ejecución y las acciones que impulsará el Gobierno para agilizar la entrega de soluciones habitacionales y mejorar la infraestructura urbana pendiente.

Durante el encuentro, se informó que se adoptarán medidas para acelerar la tramitación de subsidios, reforzar el monitoreo técnico de viviendas que presentan observaciones, avanzar en proyectos de pavimentación y ampliar las inspecciones a inmuebles construidos por la empresa Kataskevi.

“Hemos venido a dar tranquilidad a los vecinos. Cumplimos con la visita comprometida, trajimos un plan para acelerar todo lo relacionado con la burocracia que ha retrasado la entrega de subsidios, un plan de avance respecto de los trazados, y también incorporaremos la revisión de calles y pavimentación en sectores con pendientes abruptas”, afirmó Poduje.

La visita contó además con la participación de equipos técnicos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, representantes del Serviu, el seremi de Vivienda de Valparaíso, Marcelo Ruiz, y el delegado presidencial regional, Manuel Millones.

El seremi destacó que "tenemos que tener un modelo de gestión conectado con los barrios y con los vecinos. Esta visita es parte de ese trabajo, donde venimos con todos los equipos técnicos y las jefaturas de la región a responder dudas directamente en terreno, levantar situaciones que no siempre se ven desde la oficina y canalizar y acelerar los compromisos que el ministro tiene con este barrio”.

CALLES Y PAVIMENTACIÓN

Entre las medidas anunciadas figura la revisión y priorización de diversas vías del sector, entre ellas Los Helechos, Sin Nombre, Libertad y Las Orquídeas.

Según lo informado por la cartera, los diseños y procesos de licitación deberían estar concluidos antes de octubre para iniciar posteriormente las obras. En el caso de las calles de menor tamaño, se proyecta su finalización antes de fines de este año, mientras que las intervenciones de mayor escala se extenderían hasta marzo de 2027.

Sin embargo, uno de los temas que concentró la atención de los vecinos fue el informe elaborado por la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (Ditec), que identificó diversas observaciones en viviendas levantadas como parte del proceso de reconstrucción.

“Se entregó un informe que efectivamente detectó graves falencias de la constructora. Por eso el viernes se paralizaron cinco casas inspeccionadas con problemas. Además, los vecinos nos han pedido revisar todas las viviendas donde existan dudas, y vamos a organizar ese trabajo con la Ditec”, explicó Poduje.

El estudio detectó deficiencias tanto en la ejecución de las obras como en aspectos de diseño y cumplimiento normativo.

Mauricio Soto, jefe del Departamento de Tecnologías de la Construcción de la Ditec, detalló que "hay observaciones técnicas de ejecución y también de diseño. En terreno se detectaron elementos que no coinciden con los planos, deformaciones y ausencia de algunas protecciones contra el fuego. A nivel de proyecto, hay falta de verificaciones estructurales”.

Entre los hallazgos figuran problemas en sistemas de protección contra incendios, fundaciones ejecutadas de forma distinta a lo proyectado, soldaduras deficientes, deformaciones estructurales y utilización de materiales cuya aplicación requiere mayores antecedentes técnicos.

Asimismo, se detectaron diferencias entre la documentación técnica y las condiciones reales de construcción, además de observaciones relacionadas con la resistencia estructural y el comportamiento de algunos elementos frente al fuego.

Frente a estos antecedentes, el Ministerio de Vivienda instruyó ampliar las inspecciones a las 40 viviendas restantes construidas por la misma empresa, con el objetivo de verificar que cumplan con los estándares exigidos de seguridad y calidad.

Durante la jornada, el ministro también informó que fueron resueltas algunas dificultades administrativas vinculadas al abastecimiento de materiales para las obras en desarrollo. “Esta reconstrucción lleva dos años de atraso y nuestro deber es acelerar las soluciones”, recalcó.

Las medidas anunciadas buscan dar continuidad al proceso de reconstrucción y responder a las inquietudes planteadas por los vecinos, quienes continúan esperando la reposición definitiva de sus viviendas tras la emergencia que afectó a la Región de Valparaíso en 2024.

PURANOTICIA