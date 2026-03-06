Estos son los nombres que suenan para las Seremías y Delegaciones Provinciales del Gobierno de Kast en la región de Valparaíso

A toda máquina trabaja la futura administración del Presidente electo José Antonio Kast para conformar sus equipos regionales de cara al inicio del nuevo Gobierno el próximo 11 de marzo. En la región de Valparaíso, el proceso está siendo encabezado por el ya confirmado delegado presidencial regional, Manuel Millones, quien ha liderado la recopilación de nombres y propuestas provenientes tanto de partidos políticos como de parlamentarios de la zona, ya sea del Distrito 6 del interior, como del 7 de la costa.

Según pudo conocer Puranoticia.cl, la conformación de equipos ha incluido la sugerencia de candidatos por parte de diputados y senadores de la región, además de recomendaciones directas del propio Millones para integrar las distintas Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) y Delegaciones Presidenciales Provinciales.

Si bien, ninguna de estas designaciones ha sido ratificada oficialmente –a excepción de Millones–, en las últimas horas han comenzado a perfilarse las ternas más probables desde las cuales emergerían las futuras autoridades regionales.

SEREMIS

Para la Seremi de Seguridad Pública, uno de los nombres que estaría siendo evaluado sería el de Hernán Silva, quien habría sido sugerido directamente por el delegado designado Manuel Millones.

Para la Seremi del Deporte, en tanto, aparecerían dos alternativas: Fernando López, actual presidente del club Concón National; y Fernando González, este último impulsado por el diputado republicano Luis Fernando Sánchez.

En Obras Públicas, una de las cartas que se estaría analizando sería Patricia Terán, ex directora de Vialidad de San Felipe, nombre que habría sido propuesto por el diputado de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton.

Para Bienes Nacionales, la opción que se encontraría mejor posicionada sería Leslie Cornejo, sugerida tanto por el diputado RN Luis Pardo como por dirigentes de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

En la Seremi de Gobierno, las alternativas que estarían en análisis serían Rosario Pérez –también propuesta por Luis Pardo–, y María José Arredondo.

Para la cartera de Economía, las opciones que se evaluarían serían las de Osvaldo Romo, cercano al excore Millones, y Cristián Mella.

En Desarrollo Social, en tanto, aparecerían los nombres de Nicolás Cerda, sugerido por el senador electo y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella; y también Luis Alberto Rodríguez.

Para la cartera de Agricultura, se analizarían los nombres de Jaime Tapia o Nicolás Prado, este último impulsado por Manuel Millones.

En Educación, las opciones que estarían sobre la mesa serían las de Juan Carlos Klener, sugerido nuevamente por el diputado Luis Fernando Sánchez, y Miguel Solís.

La Seremi de Justicia y Derechos Humanos podría recaer en el abogado Rafael González, nombre que habría sido propuesto por la diputada republicana Chiara Barchiesi.

Para Medio Ambiente, en tanto, se menciona a Francisca Garay, también impulsada por Manuel Millones.

En Minería, en tanto, la principal carta que se evaluaría sería la de Benjamín Koch, quien contaría con el respaldo de la diputada Barchiesi.

En Salud, uno de los nombres que estaría siendo considerado sería el del ex seremi Jaime Jamett, igualmente sugerido por Millones.

Respecto de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, el nombre que se estaría analizando sería el de Marcelo Ruiz, propuesto por el futuro ministro de la cartera, Iván Poduje.

Para Mujer y Equidad de Género, la alternativa que se evaluaría sería la de la exconcejala de Quilpué, Viviana Núñez, ligada a la UDI.

En el área de Cultura, Patromonio y Artes, en tanto, se indica a Catalina Dib, nombre que habría sido impulsado por el diputado Andrés Longton.

Finalmente, para la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, el candidato que estaría siendo analizado sería Matías Valenzuela, actual director de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), también sugerido por Manuel Millones.

DELEGADOS PROVINCIALES

En paralelo al diseño de las seremías, también se estarían evaluando los nombres de quienes asumirían como delegados presidenciales provinciales.

En la provincia de Marga Marga, el nombre que estaría siendo considerado sería Gonzalo Azancot, propuesto por el Partido Republicano.

Para Quillota, las alternativas serían Regina Brito, concejala de Quillota sugerida por el diputado RN Luis Pardo, o Cristian Vasseur, cercano al Partido Republicano.

En San Antonio, en tanto, la opción que estaría sobre la mesa sería Soledad Loyola, también ligada al Partido Republicano.

Para la provincia de Petorca, se analizarían dos nombres: Miguel Pérez, exconsejero regional cercano a José Antonio Kast; o Andrés Soza, ex jefe de gabinete de María Paz Santelices en la Gobernación Provincial, quien habría sido sugerido por la diputada RN y senadora electa Camila Flores.

En Los Andes, en tanto, se evaluarían las cartas de Ricardo Figueroa, militante UDI cercano al alcalde Manuel Rivera; o del concejal republicano Patricio Cornejo.

Para San Felipe, el nombre que aparecería como alternativa sería Sebastián Caldera, concejal del Partido Republicano por Putaendo.

Finalmente, en Rapa Nui, las opciones que se analizarían serían Mai Teao, sugerida por la alcaldesa Elizabeth Arévalo Pakarati y quien contaría con el respaldo de Manuel Millones; o Moana Teao, propuesta por el diputado Hotuiti Teao, con apoyos de Camila Flores, Chiara Barchiesi y del diputado electo Sebastián Zamora.

SERVICIOS EN EVALUACIÓN

Además de las seremías, la futura administración de Kast también deberá definir los responsables de diversos servicios públicos regionales. Entre ellos se encuentran Corfo, Sercotec, Fosis, Indap, ProChile, Sernapesca, los Servicios de Salud, el Serviu, Tesorería, Correos y Aduanas.

En paralelo, también se encuentra pendiente la designación de la presidencia del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), cargo para el cual estaría sonando el nombre de Luis Parot, quien tendría cercanía con Manuel Millones.

Asimismo, aún restaría definir a los tres directores del Parque Cultural de Valparaíso, además de los representantes del Gobierno en las universidades estatales de la zona, como la Universidad de Valparaíso y la Universidad de Playa Ancha.

A pocos días del cambio de mando, el nuevo Gobierno que liderará José Antonio Kast continúa afinando la conformación de su estructura regional en Valparaíso, donde aún restan varias definiciones antes de la oficialización de los equipos que asumirán funciones el 11 de marzo.

