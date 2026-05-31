Presidente Kast encabeza conversatorio ciudadano en Villa Alemana y anuncia "un antes y un después" en materia de seguridad

En Villa Alemana, el Presidente de la República, José Antonio Kast, encabezó la sexta versión del conversatorio ciudadano, «Presidente Presente».

Estuvo acompañado del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje; la ministra de Deporte, Natalia Duco; el subsecretario del Interior, Máximo Pavez; el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, además de parlamentarios de la zona.

En la instancia, el Mandatario conversó por más de dos horas con los vecinos.

Al ser consultado por el tema de seguridad, el Gobernante indicó que “como Estado, usted va a ver un antes y un después en las próximas semanas en las rondas policiales, en las fuerza con la cual vamos a perseguir las incivilidades”.

Seguridad, vivienda, deporte e incluso contingencia política fueron los temas abordados por el jefe de Estado, quien se dio el tiempo, previo a la Cuenta Pública de este lunes 1 de junio, de contestar las dudas de los vecinos por más de dos horas.

Cabe hacer presente que tras el acto, el Presidente de la República regresó hasta el palacio de Cerro Castillo, en Viña del Mar, donde afinará los últimos detalles de su primera Cuentas Pública al país desde el salón de honor del Congreso Nacional.

PURANOTICIA