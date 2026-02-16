Refuerzan medidas preventivas ante Alerta Roja por calor extremo en cinco provincias de la región de Valparaíso

Ante la declaración de Alerta Roja por parte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) para las provincias de Quillota, San Felipe, Los Andes, Marga Marga y Petorca por calor extremo, vigente desde este lunes 16, la Seremi de Salud llamó a la ciudadanía a prevenir y extremar las medidas para evitar los riesgos asociados a la salud, especialmente en personas mayores, niños y niñas.

“Recordar la importancia de no exponerse al sol durante las horas más críticas, entre las 11:00 y las 16:00 horas. Si es que igual se quiere disfrutar de nuestras playas, hacerlo usando protector solar sobre el factor 30”, indicó el seremi (s) de Salud, Carlos Zamora.

La autoridad reforzó la importancia de mantenerse hidratado, priorizando el agua y “ocupar, en lo posible, sombreros, gorros, lentes de sol y ropa clara para evitar efectivamente que se sienta el calor de mayor forma”.

Lo grupos más expuestos a efectos adversos por las altas temperaturas, son personas mayores y niños y niñas. Sobre estos últimos, Zamora remarcó: “En general la recomendación sanitaria es no llevar ni exponer al sol a menores de dos años. Lo mismo con personas mayores, con quienes debemos tener cuidado y evitar una exposición prolongada”.

Desde el inicio de la "Campaña de Verano 2025-2026", la Autoridad Sanitaria realiza vigilancia epidemiológica por efecto de altas temperaturas, con foco en el Valle de Aconcagua. En ese sentido, hasta la fecha, 35 personas han sido atendidas por este motivo, siento el 64,7% por golpes de calor o síncopes de calor.

La Seremi recordó que el golpe de calor es una emergencia médica. Entre sus principales síntomas se encuentran piel caliente y enrojecida, pulso acelerado, dolor de cabeza, mareos, náuseas, confusión o pérdida de conciencia. En caso de presentarse, se debe trasladar a la persona a un lugar fresco, aplicar paños fríos o baño con agua fría, no administrar líquidos y acudir de inmediato al centro de salud más cercano o llamar al SAMU al 131.

