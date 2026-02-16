Hasta 37°C: Declaran Alerta Roja por calor extremo en seis provincias de la Región de Valparaíso

Click acá para ir directamente al contenido
La medida, adoptada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), regirá desde este lunes 16 de febrero y contempla máximas de hasta 37°C en sectores del interior.

Lunes 16 de febrero de 2026
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para seis provincias de la Región de Valparaíso debido a un evento de altas temperaturas extremas que se extenderá durante los próximos días.

La decisión —coordinada con la Delegación Presidencial Regional— se adoptó tras cancelar la Alerta Amarilla vigente y regirá desde este lunes hasta que las condiciones así lo ameriten.

La medida rige para las provincias de:

  • Quillota
  • San Felipe
  • Los Andes
  • Marga Marga
  • Petorca

De acuerdo con el Informe Técnico N° 43-A, emitido a las 10:25 horas, la alerta se basa en los antecedentes entregados por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que pronostica temperaturas máximas entre 35°C y 37°C para este lunes, martes y miércoles.

Estos valores cumplen los umbrales establecidos en el Plan Nacional de Emergencia para Amenaza de Calor Extremo.

Según la DMC, en la región se mantienen dos alertas:

  • Evento de altas temperaturas extremas en litoral y cordillera de la costa, con máximas entre 28°C y 37°C.
  • Altas temperaturas en litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos, con registros entre 25°C y 36°C.

En tanto, se mantiene Alerta Amarilla regional por calor intenso en las provincias de Isla de Pascua, Valparaíso y San Antonio, vigente desde el pasado domingo.

Marga Marga

  • Quilpué: 31° (lunes), 34° (martes), 30° (miércoles)
  • Villa Alemana: 31°, 34°, 31°
  • Limache: 31°, 35°, 32°
  • Olmué: 31°, 35°, 33°

Quillota

  • La Calera: 31°, 34°, 32°
  • Quillota: 30°, 35°, 33°
  • La Cruz: 31°, 35°, 33°
  • Nogales – El Melón: 31°, 34°, 32°
  • Hijuelas: 32°, 34°, 32°

Petorca

  • La Ligua: 26°, 29°, 27°
  • Petorca: 32°, 33°, 31°
  • Papudo: 18°, 20°, 19°
  • Cabildo: 30°, 31°, 29°
  • Zapallar: 17°, 19°, 19°

San Felipe

  • San Felipe: 34°, 34°, 32°
  • Panquehue: 33°, 34°, 32°
  • Putaendo: 34°, 34°, 32°
  • Llay Llay: 33°, 34°, 32°
  • Santa María: 33°, 34°, 32°
  • Catemu: 33°, 34°, 32°

Los Andes

  • Los Andes: 33°, 33°, 32°
  • San Esteban: 34°, 33°, 32°
  • Rinconada: 33°, 34°, 32°
  • Calle Larga: 34°, 34°, 32°

Provincia de Valparaíso (con Alerta Amarilla)

  • Valparaíso: 23°, 25°, 23°
  • Viña del Mar: 26°, 29°, 26°
  • Concón: 24°, 28°, 25°
  • Quintero: 19°, 22°, 20°
  • Puchuncaví: 24°, 27°, 26°

Con la declaración de Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para enfrentar la emergencia.

Entre las acciones instruidas destacan:

  • Activación preventiva de los Comités Provinciales y Comunales de Gestión del Riesgo de Desastres.
  • Reforzamiento de la coordinación entre autoridades.
  • Intensificación de la comunicación de riesgo hacia la comunidad.

Además, los organismos del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres deberán aplicar las medidas contempladas en el Plan Nacional ante Amenaza de Calor Extremo.

Senapred llamó a extremar las precauciones, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Se recomienda:

  • Evitar la exposición prolongada al sol, sobre todo en horas de mayor radiación.
  • Mantener una hidratación constante.
  • Informarse a través de canales oficiales sobre la evolución del pronóstico.

La Unidad Regional de Alerta Temprana continuará monitoreando la evolución del evento meteorológico en la región.

