Hasta 37°C: Declaran Alerta Roja por calor extremo en seis provincias de la Región de Valparaíso

La medida, adoptada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), regirá desde este lunes 16 de febrero y contempla máximas de hasta 37°C en sectores del interior.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para seis provincias de la Región de Valparaíso debido a un evento de altas temperaturas extremas que se extenderá durante los próximos días.
La decisión —coordinada con la Delegación Presidencial Regional— se adoptó tras cancelar la Alerta Amarilla vigente y regirá desde este lunes hasta que las condiciones así lo ameriten.
La medida rige para las provincias de:
De acuerdo con el Informe Técnico N° 43-A, emitido a las 10:25 horas, la alerta se basa en los antecedentes entregados por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que pronostica temperaturas máximas entre 35°C y 37°C para este lunes, martes y miércoles.
Estos valores cumplen los umbrales establecidos en el Plan Nacional de Emergencia para Amenaza de Calor Extremo.
Según la DMC, en la región se mantienen dos alertas:
En tanto, se mantiene Alerta Amarilla regional por calor intenso en las provincias de Isla de Pascua, Valparaíso y San Antonio, vigente desde el pasado domingo.
Marga Marga
Quillota
Petorca
San Felipe
Los Andes
Provincia de Valparaíso (con Alerta Amarilla)
Con la declaración de Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para enfrentar la emergencia.
Entre las acciones instruidas destacan:
Además, los organismos del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres deberán aplicar las medidas contempladas en el Plan Nacional ante Amenaza de Calor Extremo.
Senapred llamó a extremar las precauciones, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Se recomienda:
La Unidad Regional de Alerta Temprana continuará monitoreando la evolución del evento meteorológico en la región.
