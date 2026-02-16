Hasta 37°C: Declaran Alerta Roja por calor extremo en seis provincias de la Región de Valparaíso

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para seis provincias de la Región de Valparaíso debido a un evento de altas temperaturas extremas que se extenderá durante los próximos días.

La decisión —coordinada con la Delegación Presidencial Regional— se adoptó tras cancelar la Alerta Amarilla vigente y regirá desde este lunes hasta que las condiciones así lo ameriten.

PROVINCIAS BAJO ALERTA ROJA

La medida rige para las provincias de:

Quillota

San Felipe

Los Andes

Marga Marga

Petorca

De acuerdo con el Informe Técnico N° 43-A, emitido a las 10:25 horas, la alerta se basa en los antecedentes entregados por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que pronostica temperaturas máximas entre 35°C y 37°C para este lunes, martes y miércoles.

Estos valores cumplen los umbrales establecidos en el Plan Nacional de Emergencia para Amenaza de Calor Extremo.

DOS ALERTAS METEOROLÓGICAS VIGENTES

Según la DMC, en la región se mantienen dos alertas:

Evento de altas temperaturas extremas en litoral y cordillera de la costa, con máximas entre 28°C y 37°C.

en litoral y cordillera de la costa, con máximas entre 28°C y 37°C. Altas temperaturas en litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos, con registros entre 25°C y 36°C.

En tanto, se mantiene Alerta Amarilla regional por calor intenso en las provincias de Isla de Pascua, Valparaíso y San Antonio, vigente desde el pasado domingo.

PRONÓSTICOS POR PROVINCIA

Marga Marga

Quilpué: 31° (lunes), 34° (martes), 30° (miércoles)

31° (lunes), 34° (martes), 30° (miércoles) Villa Alemana: 31°, 34°, 31°

31°, 34°, 31° Limache: 31°, 35°, 32°

31°, 35°, 32° Olmué: 31°, 35°, 33°

Quillota

La Calera: 31°, 34°, 32°

31°, 34°, 32° Quillota: 30°, 35°, 33°

30°, 35°, 33° La Cruz: 31°, 35°, 33°

31°, 35°, 33° Nogales – El Melón: 31°, 34°, 32°

31°, 34°, 32° Hijuelas: 32°, 34°, 32°

Petorca

La Ligua: 26°, 29°, 27°

26°, 29°, 27° Petorca: 32°, 33°, 31°

32°, 33°, 31° Papudo: 18°, 20°, 19°

18°, 20°, 19° Cabildo: 30°, 31°, 29°

30°, 31°, 29° Zapallar: 17°, 19°, 19°

San Felipe

San Felipe: 34°, 34°, 32°

34°, 34°, 32° Panquehue: 33°, 34°, 32°

33°, 34°, 32° Putaendo: 34°, 34°, 32°

34°, 34°, 32° Llay Llay: 33°, 34°, 32°

33°, 34°, 32° Santa María: 33°, 34°, 32°

33°, 34°, 32° Catemu: 33°, 34°, 32°

Los Andes

Los Andes: 33°, 33°, 32°

33°, 33°, 32° San Esteban: 34°, 33°, 32°

34°, 33°, 32° Rinconada: 33°, 34°, 32°

33°, 34°, 32° Calle Larga: 34°, 34°, 32°

Provincia de Valparaíso (con Alerta Amarilla)

Valparaíso: 23°, 25°, 23°

23°, 25°, 23° Viña del Mar: 26°, 29°, 26°

26°, 29°, 26° Concón: 24°, 28°, 25°

24°, 28°, 25° Quintero: 19°, 22°, 20°

19°, 22°, 20° Puchuncaví: 24°, 27°, 26°

MEDIDAS ADOPTADAS

Con la declaración de Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para enfrentar la emergencia.

Entre las acciones instruidas destacan:

Activación preventiva de los Comités Provinciales y Comunales de Gestión del Riesgo de Desastres.

Reforzamiento de la coordinación entre autoridades.

Intensificación de la comunicación de riesgo hacia la comunidad.

Además, los organismos del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres deberán aplicar las medidas contempladas en el Plan Nacional ante Amenaza de Calor Extremo.

RECOMENDACIÓN A LA POBLACIÓN

Senapred llamó a extremar las precauciones, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Se recomienda:

Evitar la exposición prolongada al sol, sobre todo en horas de mayor radiación.

Mantener una hidratación constante.

Informarse a través de canales oficiales sobre la evolución del pronóstico.

La Unidad Regional de Alerta Temprana continuará monitoreando la evolución del evento meteorológico en la región.

