Reacciones en RN al remezón que dejó la renuncia de Andrés Celis: "Es muy lamentable"

Un fuerte remezón generó al interior de Renovación Nacional (RN) la decisión adoptada por el diputado Andrés Celis de renunciar al partido en el que militó 31 años.

Cabe recordar que, según explicó el parlamentario a Puranoticia.cl, la decisión la tomó previo a la presentación de una querella criminal a raíz del «Caso Monsalve».

La acción judicial va dirigida contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; el director de la PDI, Eduardo Cerna; la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; y el jefe de gabinete del ex subsecretario, Gabriel de la Fuente; por los delitos de obstrucción a la justicia y por delitos especiales contenidos en la Ley de Inteligencia.

Todo esto, a raíz del ocultamiento del delito de violación que habría perpetrado Manuel Monsalve en el hotel Panamericano de Santiago, en contra de una subalterna en la Subsecretaría del Interior, el 22 de septiembre de 2024.

El legislador del Distrito 7 de la región de Valparaíso costa explicó a Puranoticia.cl que "yo sentía que estamos al debe en el partido en cuanto a tener que fiscalizar más lo que está pasando en el país en cuanto a probidad y delincuencia. Entonces quería dejar al partido tranquilo y yo personalmente quería asumir esa labor".

Ante la consulta de si sintió "tibieza" por parte de RN para presentar querellas, Celis expuso que "nadie lo hace, en general. Últimamente algunos parlamentarios se están querellando, pero siento que lo hacen con la ayuda de los partidos, y aquí la querella la hago con costos personales, es decir la pago yo. Yo me puedo dar ese lujo porque soy soltero sin hijos, pero no es barato. Yo no sentí el apoyo del partido en esa ayuda, entonces yo creo que faltaron esos tiempos donde Marcela Sabat, Nicolás Monckeberg, Cristian Monckeberg, Alberto Espina, Andrés Allamand o Sebastián Piñera se querellaban. En la derecha falta un líder, esa es la verdad".

La decisión adoptada por el Diputado no ha dejado a nadie indiferente al interior del partido, motivo por el que Puranoticia.cl tomó contacto con el presidente regional de Renovación Nacional en Valparaíso, Alfonso Vargas, quien abordó lo sucedido manifestando que "es muy lamentable para nosotros. Yo lo lamento mucho. No he podido conversar con él todavía, pero está todo abierto".

Por su parte, la primera vicepresidenta regional de RN en Valparaíso, Edith Quiroz, sostuvo que "la verdad es que no tengo mucha opinión porque no sé cuáles son sus razones, así que no tengo mucha opinión al respecto porque tampoco es tanto el vínculo que tengo con él, entonces no me gustaría dar opiniones porque no las sé".

De igual forma, aseguró que "perder a un parlamentario nunca es bueno, menos en esta etapa donde estamos definitorio respecto a quiénes serán los próximos candidatos en las elecciones parlamentarias, tanto a diputados como senadores, así que obviamente no es un tema conveniente. Pero él tendrá sus razones particulares por lo cual lo está haciendo, así que por eso no tengo mucha opinión, pero es cierto que para cualquier partido es una pérdida perder a un parlamentario".

Estas palabras se suman a las expresadas durante el fin de semana por el presidente nacional de RN, el senador Rodrigo Galilea, quien comentó que "como partido, lamentamos y respetamos la renuncia a RN por parte del diputado Andrés Celis. Consideramos que seguirá siendo un parlamentario afín a este partido, defensor de nuestras ideas y proyectos", agregando que "los diputados de RN seguirán realizando todas las acciones de fiscalización con responsabilidad política, exigiendo transparencia y generando las condiciones para que la justicia haga su trabajo".

Finalmente, la jefa de bancada de RN en la Cámara, diputada Ximena Ossandón, planteó que "la bancada de RN ha sido el rostro de la fiscalización al Gobierno con las herramientas que entrega la Constitución. Las acciones penales no son parte del trabajo parlamentario, pero entiendo que Andrés espere del partido algo de esa naturaleza, cuestión que tampoco sé si se descartó por parte de la directiva".

Vale hacer presente que Puranoticia.cl intentó conocer la opinión de los diputados Andrés Longton y Camila Flores, ambos de las filas de Renovación Nacional en la región, sin embargo hasta el cierre de esta nota esta situación no fue posible.

PURANOTICIA