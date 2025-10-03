Rafael González cuestiona demora del Tricel tras rechazo a la rendición de campaña de Francesco Venezian por parte del Servel

El Partido Republicano enfrenta un duro revés tras el rechazo del Servicio Electoral (Servel) a la rendición de cuentas de ingresos y gastos de la campaña 2024 de Francesco Venezian Urzúa, excandidato a gobernador regional de Valparaíso.

Como dio a conocer Puranoticia.cl, el organismo determinó que el ingeniero agrónomo incurrió en “errores y omisiones graves” en su rendición, lo que implica que no podrá acceder al reembolso de recursos públicos por concepto de gasto electoral.

A raíz de este golpe al partido de derecha, el candidato a Diputado por el Distrito 7 de la región de Valparaíso, Rafael González, se refirió a la situación, poniendo sobre la mesa la demora en la tramitación del recurso de reclamación presentado por la defensa de Francesco Venezian ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

Es justamente este organismo el encargado de resolver si mantiene la decisión adoptada por el Servicio Electoral y ratifica que no se devuelva dinero alguno al excandidato del Partido Republicano o si, por el contrario, decide revertir el fallo administrativo y autorizar el reembolso de los fondos reclamados por su candidatura.

"Respecto de su rendición de cuenta, yo tengo entendido que hay muchas rendiciones que están objetadas y cada una tiene una argumentación en específico", comenzó indicando Rafael González, en conversación con Puranoticia.cl.

Respecto a la objeción presentada por Venezian, el abogado y candidato a Diputado sostuvo que "eso está siendo materia de reclamo ante el Tribunal Calificador de Elecciones, en función de argumentos que son reales, que son jurídicos y que se tienen que esperar en este minuto una decisión final por parte del Tricel".

El ex presidente de Santiago Wanderers también puntualizó que "tengo entendido que el tribunal tiene muchísimas causas en reclamación, así que no es una situación muy individual de Francesco. En ese sentido, yo creo que hay que esperar que el organismo judicial se pronuncie sobre los argumentos de la defensa para después determinar si tenía razón o no y ver cuál será el resultado final de esa rendición".

Consultado respecto a los extensos tiempos que se toma el organismo jurisdiccional, Gonzálex explicó que, "por esencia, el Tribunal Calificador de Eleccciones se demora porque son tantos juicios los que están pendientes, que se hace a través de audiencias o se hacen alegatos formales u orales, por tanto demora".

Además, aseguró que "originalmente, (esta reclamación) la tendría que haber visto en septiembre o quizás en agosto, y hasta la fecha todavía no se ve. En el caso de Francesco, yo no sé los tiempos que tiene para ser visto, pero en otros candidatos sigue dilatándose la revisión de esa causa por parte de ese órgano judiccional".

Finalmente, consultado respecto a si cree que Francesco Venezian no fue candidato en las elecciones parlamentarias de este año debido a este problema en la rendición de cuentas de su campaña a Gobernador Regional, el abogado González manifestó que "es algo bien difícil de responder, por el hecho de que es el mismo Francesco el que tendría que dar a conocer las razones por las cuales no aceptó una candidatura".

PURANOTICIA