Viña del Mar tendrá evento navideño con show de luces y villancicos en el Teatro Municipal

Con el novedoso espectáculo «Navidad en el Teatro: Mapping, Luces y Villancicos», que se realizará el sábado 20 de diciembre, a las 20:30 horas, el Teatro Municipal de Viña del Mar se suma a la programación navideña preparada para las fiestas de fin de año.

El evento se llevará a cabo en el frontis del recinto cultural, junto al gran y novedoso árbol de Navidad, y contará con la participación de 150 voces del Coro de cámara Valparaíso, Cátedra de canto lírico Conservatorio Izidor Handler, Camerata Universidad de Valparaíso, Coro de Cámara Universidad Técnica Federico Santa María, Coro Duoc UC Quinta Región, Coro voces de Reñaca y Sortilegio Vocal Ensamble, que ambientarán la actividad con música y villancicos.

La alcaldesa Macarena Ripamonti invitó a la comunidad a participar de este novedoso evento: “La Navidad es una fecha muy importante para todas las personas en Chile y por supuesto, los viñamarinos no estamos lejos de la expectativa de tener un gran evento. Es así como ya llegó nuestro gran árbol de Navidad al Teatro Municipal y este sábado 20 vamos a tener un panorama con toda la familia, completamente gratuito”.

La jefa comunal destacó que “es un espectáculo de alto nivel, un show de luces, un mapping que va a retratar parte de la historia navideña, junto a villancicos; un espacio realmente hermoso para toda la comunidad de Viña del Mar”.

En el espectáculo se proyectará un video diseñado en base a dibujos inspirados en el mundo marino, que realizaron niños y niñas que participaron en diversos talleres. El resultado es una proyección audiovisual donde ballenas, delfines y peces se unen a los símbolos navideños para celebrar la identidad costera y el espíritu de la Navidad.

