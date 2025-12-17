Estudio descarta riesgo ambiental y sanitario en relave Encón de la comuna de San Felipe

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) informó la finalización del estudio «Evaluación sitio específica del riesgo ambiental para el relave Encón», de San Felipe, que evaluó ambiental y sanitariamente el área afectada por años por la actividad minera y que descartó niveles de riesgo en diversas matrices para la población.

Este trabajo se enmarca en la Política Nacional de Sitios Contaminados, la Agenda de Relaves 2025-2026, y la agenda regional de sitios con potencial presencia de contaminantes , que buscan fortalecer la gestión de pasivos mineros en Chile. Trabajo en conjunto con la Delegación Provincial de San Felipe, Seremi de Salud, Sernageomin, Seremi Mineria y la Municipalidad de San Felipe.

El relave Encón fue identificado como sitio prioritario en el catastro nacional de suelos con potencial presencia de contaminantes, debido a su condición de abandono, cercanía a áreas urbanas y proximidad al estero Quilpué. El objetivo principal fue evaluar el riesgo ambiental y sanitario asociado al sitio, aplicando la “Guía metodológica para la gestión de suelos con potencial presencia de contaminantes.

“Dentro de las acciones realizadas se contempló la recopilación de información histórica sobre el relave, su origen y contexto físico, inspecciones en terreno verificaron condiciones actuales, accesos y entorno, plan de muestreo, análisis en laboratorio, entre otros”, sostuvo el seremi Alex Galleguillos, agregando que gracias al trabajo intersectorial se ha podido avanzar bastante en la temática de gestión de sitios.

Dentro de los resultados, se puede destacar en su mayoría bajos niveles de contaminantes en suelo, polvo, aguas, sedimento en el sector y sus alrededores. Sin embargo, se mantiene atención a su propuesta de gestión para evitar mayores afectaciones.

Asimismo el estudio también generó una propuesta de gestión, donde se recomienda mantener el cierre perimetral y señalización para evitar el ingreso de personas, implementar medidas para prevenir la dispersión del material hacia el estero, y evaluar alternativas de reprocesamiento o reutilización del relave, para uso industrial, como en la por fabricación de insumos para la construcción, fomentando la economía circular industrial.

