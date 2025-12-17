Estudiantes de Mecánica realizaron operativo de mantención a motocicletas de carabineros de la 2ª Comisaría de Valparaíso

Un grupo de 10 estudiantes de distintos semestres de la carrera de Mecánica Automotriz y Autotrónica de Duoc UC, sede Valparaíso, participó en un operativo de mantención preventiva y correctiva de motocicletas de la 2ª Comisaría de Carabineros de Valparaíso, actividad que se desarrolló junto a docentes del plantel, fortaleciendo el vínculo institucional y aportando directamente a la comunidad porteña.

El mayor Javier Oportus, comisario de la 2ª Comisaría de Valparaíso, destacó que "estas motocicletas son una herramienta clave para la prevención y este trabajo beneficia directamente a la comunidad. El aporte de los estudiantes fue muy importante y esta cooperación entre instituciones es sumamente valiosa”.

Desde la experiencia formativa, Bryan Cautre, estudiante de primer año de Ingeniería Automotriz y Autotrónica, señaló que "fue una experiencia nueva y muy motivadora, ya que pudimos poner en práctica lo aprendido durante el primer año en una institución real”.

Por su parte, Miguel Letelier, director de Carreras de la Escuela de Ingeniería y Recursos Naturales, explicó que "esta actividad surge de la necesidad de realizar mantenciones preventivas y correctivas a las motos de Carabineros. Docentes y estudiantes se sumaron de inmediato, permitiendo a los alumnos vivir una experiencia formativa significativa en un contexto real”.

