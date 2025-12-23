Quilpué y Villa Alemana celebran su buen desempeño en encuesta de calidad de vida

Quilpué y Villa Alemana son dos de las comunas que obtuvieron los mejores resultados en la Encuesta de Calidad de Vida 2025 que elaboró la Fundación Piensa y que Puranoticia.cl dio a conocer este domingo 21 de diciembre.

El índice de percepción de calidad de vida muestra que la región de Valparaíso llega a 453 (de un máximo de 1.000). En este contexto, la Ciudad del Sol se ubicó por encima del promedio y encabezando a las 10 comunas analizadas, con un índice de 530.

También por encima del promedio regional, pero en cuarto lugar regional, se ubicó la Ciudad de los Molinos, que reportó un índice de 462 y superando a ciudades grandes como Viña del Mar y Valparaíso que, por cierto, registró desastrosos números.

SATISFACCIÓN EN QUILPUÉ

Por ejemplo, Quilpué destacó en ítems como vivienda, salud, educación y bienestar individual, situación que fue analizada por el concejal Renzo Aranda, quien en conversación con Puranoticia.cl explicó los motivos detrás de estas buenas cifras.

"El indicador es tan brusco que es muy difícil atribuírselos a resultados de la gestión de la alcaldesa Melipillán. Como es tanta la variabilidad entre el indicador anterior y este, entonces uno estima que el alza que se tiene ahora se le atribuye más bien a la gestión de la alcaldesa Corti", sostuvo el edil de la Democracia Cristiana (DC).

Asimismo, planteó que "en el ámbito comunicacional el Municipio está siendo mucho más potente y eso la comunidad lo percibe y lo recibe, y cuando responde encuestas de este tipo, evidentemente entregan mejores percepciones".

De igual forma, subrayó que "es una noticia que da satisfacción al trabajo que se ha venido haciendo por años. Este es mi tercer periodo de Concejal. Lo he sido con el alcalde Viñambres, con la alcaldesa Melipillan y con la alcaldesa Corti, y el esfuerzo que hace siempre el Concejo Municipal de poder inyectar los recursos en los énfasis donde uno estima que la ciudad lo necesita, va a entregar estos resultados".

VILLA ALEMANA TAMBIÉN CELEBRA

Pero Villa Alemana también celebró los buenos resultados obtenidos en la encuesta de la Fundación Piensa. Por ejemplo, la comuna destacó en ítems como vivienda, salud y educación, lo cual fue abordado por el alcalde de la ciudad, Nelson Estay.

"Hoy Villa Alemana se consolida como una de las mejores ciudades para vivir y entre las comunas con mejor calidad de vida de la región de Valparaíso. Este resultado no es casualidad: es el reflejo de una gestión ordenada, seria y con rumbo claro, que ha puesto como prioridad la seguridad integral, el desarrollo económico y el mejoramiento de la gestión municipal”, sostuvo el jefe comunal villaalemanino.

De igual forma, la autoridad agregó que este avance responde a una forma de gobernar centrada en la planificación y la escucha activa de la comunidad: “Pasamos de 281 puntos en 2023, a 438 puntos en 2024 y a 462 puntos en 2025. Este salto demuestra que cuando hay planificación, trabajo riguroso y una gestión que escucha a la ciudadanía, los resultados llegan y la gente lo percibe”, resaltó Estay.

También comentó que "estamos impulsando una comuna que genera oportunidades, que apoya la actividad económica, que avanza en infraestructura, que fortalece la seguridad y que mejora la vida cotidiana de sus vecinos. Sabemos que aún quedan muchos desafíos, pero seguiremos trabajando con firmeza, responsabilidad y cercanía para consolidar una comuna cada vez mejor para vivir".

Finalmente dijo que "con estos resultados se demuestra una vez más que estamos recuperando la imagen de nuestra ciudad hacia el país y el protagonismo que Villa Alemana se merece. Junto a nuestros funcionarios municipales, a quienes agradezco su compromiso con la ciudad, hemos hecho un esfuerzo enorme por devolver a Villa Alemana el sitial que le corresponde en la región y poco a poco eso se va notando".

