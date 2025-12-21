Encuesta de Calidad de Vida de Fundación Piensa: Quilpué lidera índice regional y Valparaíso reporta cifras desastrosas

Con el objetivo de describir la opinión sobre la calidad de vida de los habitantes de la región de Valparaíso en dimensiones tales como seguridad ciudadana, transporte, trabajo, vivienda, desarrollo de la región, oportunidades y otros, la Fundación Piensa dio a conocer los resultados de su Encuesta de Calidad de Vida 2025, estudio realizado con población de 18 años y más de las zonas urbanas de Los Andes, La Ligua, Quillota, San Antonio, San Felipe, Concón, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

La metodología de construcción del índice de percepción de calidad de vida se compuso de ocho dimensiones: Servicios para la vivienda; Servicios para la salud; Servicios de educación; servicios de seguridad pública; condiciones laborales; equipamiento urbano; movilidad y conectividad; y bienestar individual. Se calculó como un promedio simple del valor de cada dimensión y varía entre 0 y 1000. Los valores de cada dimensión se construyen de la suma de los porcentajes de las evaluaciones 6 y 7 de todas las preguntas que componen cada dimensión, luego se multiplica por 1.000.

En este contexto, el índice de percepción de calidad de vida 2025 muestra que la región de Valparaíso llega a 453 (de un máximo de 1.000). Por encima del promedio regional y encabezando a las 10 comunas analizadas en este estudio, Quilpué se posiciona en primer lugar con 530. Le sigue más atrás Los Andes con 508. Bajando de la barrera de los 500, pero por encima del promedio regional, se ve a La Ligua (488), Quillota (480), Villa Alemana (462) y Viña del Mar (461). Como contraparte, debajo del promedio regional están San Antonio (437), Concón (435), San Felipe (423) y Valparaíso (392).

Estas cifras recién expuestas son –en general– mejores que las registradas tanto los años 2023 y 2024. Por ejemplo, la región de Valparaíso llegó a 453 tras haber estado en 373 hace dos años y en 418 el año pasado. El salto más impresionante lo dio Quilpué, pasando de 391 el 2023 a 387 el 2024 y finalmente a 530 este 2025. También mejoran sus números las comunas de Los Andes, La Ligua, San Antonio, San Felipe, Concón, Viña del Mar y Villa Alemana. El caso de Valparaíso es particular, pues el 2023 estaba en 355, subió a 428 durante el año pasado, pero volvió a descender a 392 este año.

VIVIENDA Y SALUD

En el ítem «Servicios para la vivienda», que evalúa retiro domiciliario de basura, servicio de agua potable, sistema de alcantarillado y servicio eléctrico en estas 10 comunas, la región de Valparaíso anota 730, cifra superior a los 636 de 2023 y de los 700 de 2024.

En tanto, la comuna que reporta mejores resultados es Villa Alemana , con un índice de 831, siendo los servicios mejor evaluados los de retiro domiciliario de basura y de agua potable. Ya por debajo del umbral de los 800 aparece Quillota con 797 y Quilpué con 796, siendo el retiro domiciliario de basura el servicio mejor evaluado en ambas. Valparaíso nuevamente aparece con la peor evaluación, llegando solo a 670, siendo el sistema de alcantarillado y servicio eléctrico los peores ítems en la comuna porteña.

En el ítem «Servicios para la salud», que evalúa acceso a servicios de salud, calidad de servicios de salud, tiempos de espera para la atención en servicios de salud, tiempos de

espera para la atención en servicios de urgencia, disponibilidad de atención en servicio de urgencia, disponibilidad de los médicos especialistas, servicios de salud adecuados para la tercera edad, servicios de salud adecuados para personas con movilidad reducida, acceso a servicios odontológicos, calidad de infraestructura de los servicios de salud y calidad de atención del personal del servicio de salud. La región registra un índice de 386 en este tópico, aumentando sus cifras de 250 de 2023 y 342 de 2024.

La evaluación por comuna muestra que Villa Alemana es la que nuevamente registra los mejores números, con un índice de 458, siendo calidad de atención del personal del servicio de salud y servicios de salud adecuados para personas con movilidad reducida los mejores ítems. Sobre el promedio regional aparecen las comunas de Quilpué (471), Viña del Mar (422) y Quillota (418). En tanto, la comuna de Concón es la que tiene las peores cifras, con un impresionante índice de 223, siendo tiempos de

espera para la atención en servicios de urgencia y tiempos de espera para la atención en servicios de salud los servicios que anotan peor evaluación por parte de la ciudadanía.

EDUCACIÓN y SEGURIDAD

En «Servicios de educación», que evalúa disponibilidad de educación preescolar, calidad de la educación preescolar, disponibilidad de educación básica, calidad de la educación básica, disponibilidad de educación media, calidad de la educación media, disponibilidad de educación superior y calidad de la educación superior. Así, la región de Valparaíso registra un índice de 423, aumentando de los 288 de 2023 y de los 392 de 2024.

Haciendo el análisis por comuna, Quilpué es la que reporta las mejores cifras, con un índice de 570, siendo la disponibilidad de educación básica el mejor servicio evaluado por los habitantes de la Ciudad del Sol. Sobre el promedio regional aparece sólo Villa Alemana, con un índice de 424, y disponibilidad de educación preescolar como el servicio mejor evaluado por sus vecinos. Como contraparte, San Antonio reporta la peor evaluación, con sólo 225 y disponibilidad de educación superior como el peor servicio.

En «Servicios de seguridad pública», que evalúa sin vivienda, su salud, las micros, los taxi colectivos, el metro, el estadio, cajeros automáticos sin restricción de horario, plazas y/o parques el barrio, canchas deportivas de su barrio, paraderos de locomoción colectiva del barrio, calles de su barrio, terminal de buses, almacenes, supermercados y centros comerciales, su lugar de trabajo y su lugar de estudio. Los resultados muestran que la región tiene un índice de 337, aumentando de los 263 de 2023 y de los 285 de 2024.

A nivel comunal, Los Andes es la que tiene las mejores cifras de la región, con un índice de 515 y su lugar de trabajo, su vivienda y su lugar de estudio como los ítems mejor evaluados por los vecinos. Por encima del promedio regional aparecen La Ligua (442), San Felipe (429), Quilpué (414), Quillota (392) y Villa Alemana (359). En este tópico, Concón es nuevamente la peor evaluada, con un índice de 226 y las micros y el metro como los dos servicios peor evaluados por los habitantes de esta comuna.

TRABAJO Y EQUIPAMIENTO URBANO

En «Condiciones laborales» se evaluó si su trabajo es estable, si su trabajo le entrega seguridad económica, si su trabajo le permite proyectarse y crecer laboralmente, si el ingreso que recibe por su trabajo está de acuerdo al mercado laboral, si su trabajo le permite tener suficiente tiempo libre para realizar las actividades que quiere, si su trabajo le ofrece condiciones adecuadas de seguridad y prevención de riesgos, y si su trabajo se encuentra cercano a su lugar de residencia. La región tiene un índice de 698 en este ítem, aumentando sus cifras de los 574 de 2023 y de los 670 de 2024.

Acá es la comuna de San Antonio la que anota las mejores cifras regionales, con un índice de 803 y los servicios de trabajo con condiciones adecuadas de seguridad y prevención de riesgos y trabajo con seguridad económica como los mejores evaluados. Concón (800), La Ligua (774), Los Andes (767), Quilpué (748), Viña del Mar (709) y Villa Alemana (703) aparecen con cifras por encima del promedio de la región. Valparaíso es la comuna con peores números, llegando a un índice de 626 y el trabajo le permite proyectarse y crecer laboralmente como el tópico peor evaluado.

En «Equipamiento urbano» se evaluó la luminaria pública, basureros, señalización vial, baños público en sectores céntricos, calidad de calles y calzadas, recintos deportivos, equipamiento de los espacios, paraderos de locomoción colectiva del

barrio, limpieza de los espacios públicos, medidas adoptadas para evitar rayados en

espacios públicos, medidas adoptadas para evitar la presencia de animales callejeros y medidas para regular el comercio ilegal. El índice de la región de Valparaíso llega a 210 este 2025, aunque mejor que el de 199 del año 2023 y de el de 166 de 2024.

En este punto del estudio, es la comuna de La Ligua la que se queda con las mejores cifras regionales, llegando a un índice de 332 y con luminaria pública, señalización vial y limpieza de espacios públicos como los servicios mejor evaluados. Sobre el índice regional está Los Andes (320), Quillota (314), Quilpué (314), Concón (292) y San Felipe (219). La comuna de Valparaíso es otra vez la de peores cifras, con un índice de sólo 114 y medidas para evitar rayados en espacios públicos y medidas para evitar la presencia de animales callejeros como los servicios peores evaluados por los porteños.

MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y BIENESTAR INDIVIDUAL

En «Movilidad y Conectividad» se evaluó la calidad del transporte público interurbano, frecuencia del transporte, precio/calidad del transporte público interurbano, calidad, frecuencia del transporte público urbano diurno, frecuencia del transporte nocturno, precio del pasaje en relación a la calidad del transporte público urbano y presencia de paraderos. La región de Valparaíso llega a un índice de 214, aumentando sus cifras en relación a los dos años anteriores, cuando llegó a 194 en 2023 y a 177 en 2024.

La comuna de Los Andes es la que reporta las mejores cifras regionales, con un índice de 372 y con calidad del transporte público interurbano y frecuencia del transporte público urbano diurno como los servicios mejor evaluados por sus habitantes. Sobre el promedio regional están San Antonio (293), Quillota (271), La Ligua (256), Concón (239), Quilpué (231) y Viña del Mar (215). La que registra las peores cifras es la comuna de San Felipe, con un índice de sólo 146 y con precio del pasaje en relación a la calidad del transporte público urbano y frecuencia del transporte público urbano nocturno como los servicios que peor evalúan los aconcagüinos.

Finalmente, en «Bienestar individual» se evaluaron los servicios de su vida en general, la libertad para decidir las cosas importantes de su vida, estado de salud física, estado de salud mental y su situación económica. La región de Valparaíso tiene un índice de 630 este año en este ítem, aumentando de los 578 de 2023 y de los 612 del año pasado.

Analizando comuna por comuna, Quilpué se lleva el primer lugar, con un índice de 694 y la libertad para decidir las cosas importantes de su vida como el mejor evaluado. Sobre el índice regional se ubican las comunas de La Ligua (690), Los Andes (670), Villa Alemana (659) y Viña del Mar (655). Nuevamente Valparaíso es la comuna con peor índice regional, con 570 y su situación económica como lo peor evaluado.

Para concluir, estos resultados de la Encuesta de Calidad de Vida 2025 de Fundación Piensa dejan en evidencia una mejora sostenida en la percepción regional respecto de años anteriores, aunque con profundas brechas territoriales que persisten y se agudizan en dimensiones clave. Mientras comunas como Quilpué, Los Andes y Villa Alemana logran consolidar avances transversales, otras ciudades –Valparaíso principalmente– sigue enfrentando rezagos estructurales en seguridad, equipamiento urbano y movilidad, ámbitos que inciden directamente en la vida cotidiana de sus habitantes.

PURANOTICIA