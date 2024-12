Querella por abuso sexual: Concejal RN electo en Valparaíso asegura que denunciante ha presentado más de 10 acusaciones falsas

Este jueves se llevó a cabo la audiencia de acción privada por el delito de injurias y calumnias presentada por el concejal electo de Valparaíso, Leonardo Contreras, en contra de una mujer que presentó en su contra una querella por abuso sexual.

Según consta en la acción judicial, la mujer –de las filas de Renovación Nacional, igual que la autoridad que asumirá este viernes– comenzó a hostigar y acosar a Contreras por diversos medios, como redes sociales, correos electrónicos, reuniones públicas y denuncias ante instancias formales, tanto en el partido RN como en tribunales.

Como contraparte, la mujer –que no llegó a la audiencia– presentó una querella criminal contra el futuro concejal, acusándolo del delito de abuso sexual en su contra.

Contreras no sólo desmintió estas afirmaciones, sino que aseguró que la mujer ha presentado cerca de una decena de denuncias de similares características contra otras personas: "Hay un patrón de conducta: hay más de 10 personas que han sido víctimas de estas denuncias falsas por parte de la misma persona que me está acusando a mí, en el pasado, ante los tribunales, ante el Ministerio Público y ante la policía y en redes sociales. Esto no puede seguir ocurriendo", dijo el edil electo.

Esto fue respaldado por el abogado Javier Gómez, integrante del equipo jurídico de Leonardo Contreras, quien sostuvo que "hemos evaluado la posibilidad de presentar una nueva querella por el delito de tortura contra la imputada, atendido que ha efectuado estas acusacioens no sólo contra mi representado, sino que existen más de 10 acusaciones vertidas contra otras personas que han terminado en nada".

El jurista indicó también que "creemos que este proceder es un proceder que constituye un patrón y que debemos ponerle término, ponerle coto, cosa que esto no se repita en el futuro. Por eso creemos que vamos a iniciar una acción penal pública por el delito de tortura, que tiene una penalidad mayor en contra de la imputada. Hoy ella no se presentó y creemos que con esto se da cuenta que la debilidad que hemos sostenido se está confirmando con su ausencia en el tribunal".

El Concejal electo, quien asumirá funciones este viernes, comentó también que "hoy estoy para demostrar mi inocencia. Estoy tranquilo y espero paz para mi familia. Vamos a demostrar que todas las acusaciones son falsas y que lamentablemente en política creen que todas las estrategias y movimientos son válidos, y eso no son así. Es precisamente esa falta de moralidad la que ha desprestigiado el ejercicio de la labor política y en esta instancia lo vamos a demostrar de esa manera".

Finalmente, la presidenta distrital de RN en Valparaíso, Carolina Aránguiz, planteó que "conozco a Leonardo hace una década y doy absoluta fe de la integridad de mi querido amigo y militante. Es un referente en Valparaíso como político y nuestro partido lo va a apoyar siempre porque sabemos de su honestidad, conocemos las lindas labores que hace por las personas. Es una bellísima persona y sabemos que va a salir libre de todo esto y como partido lo vamos a apoyar. Si esto se trata de un boicot político, lo vamos a atacar de frente, como siempre lo hemos hecho en Valparaíso".

Cabe indicar que la querella criminal en contra de la mujer es por injurias y calumnias, a raíz de las constantes imputaciones que dice haber sufrido Contreras por al menos los últimos 12 meses, acusándolo desde incumplimientos laborales hasta de abuso sexual, tal como se consigna en la otra querella, esta vez de la mujer contra el edil.

PURANOTICIA