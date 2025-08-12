Delincuente fue detenido con especies robadas desde un automóvil en Valparaíso

Un hombre mayor de edad fue detenido en el Barrio Puerto de Valparaíso luego de ser sorprendido con especies robadas desde el interior de un automóvil.

La Sección de Investigación Policial (SIP) de la 2ª Comisaría de Valparaíso detuvo a un sujeto mayor de edad que había sustraído especies por medio de la fuerza.

Las especies fueron recuperadas y entregadas a su dueño, quien se encontraba en las inmediaciones del lugar de la plaza Echaurren, en el Barrio Puerto.

El mayor Javier Oportus, comisario de la 2ª Comisaría de Valparaíso, explicó que "esta detención se enmarca dentro del plan operativo dispuesto para el Barrio Puerto de la ciudad de Valparaíso donde, como institución, hemos estado trabajando constantemente, a través de medios focalizados, preventivos, como también investigativos, para dar solución a la comunidad en materia de seguridad".

Asimismo, hizo un llamado a "realizar ciertas acciones preventivas, como evitar dejar especies de valor al interior de los vehículos cuando se encuentran estacionados".

Cabe hacer presente que el imputado por este delito fue puesto a disposición de la Fiscalía local de Valparaíso para que proceda a su control de detención.

