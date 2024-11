Concejal electo de Valparaíso se querella contra mujer que hace más de un año lo acusa de abuso sexual, maltrato, estafa, sicariato y más

Cansado de ser blanco de una serie de graves acusaciones en su contra, el concejal electo por Valparaíso, Leonardo Contreras Neira, presentó una querella criminal en contra de una militante de Renovación Nacional (RN) –igual que él– por los delitos de injurias y calumnias, documento de 16 páginas al que pudo acceder Puranoticia.cl luego que éste fuera acogido a trámite por parte del Juzgado de Garantía de Valparaíso.

Considerando que ambos pertenecen a RN, se conocieron hace un tiempo. Sin embargo, la relación pasó a ser laboral cuando Contreras, en su rol de abogado, asumió la representación de la mujer en materias de familia; esto, hasta noviembre de 2023 cuado renunció al patrocinio. Pese a ello, siguieron vinculados laboralmente, solicitándole ahora a la mujer sus servicios como publicista para dos trabajos.

Previamente, a fines de octubre de 2023, la querellada tuvo un fuerte entrevero con otras militantes del partido de Chile Vamos, a quienes habría ofendido con groserías de grueso calibre. Esto generó la intervención de Contreras, quien le solicitó que "no tratara mal a personas del partido y que fuera más solidaria con sus congéneres",

Es en este contexto donde la mujer habría comenzado a enviar constantes mensajes hacia el querellante, "en un claro caso de ciberacoso, con más de 30 correos electrónicos, mensajes de mensajería instantánea desde diferentes números telefónicos y utilización de cuentas de la red social Instagram denominadas con mi nombre, indicando e imputándome delitos graves, desde la estafa hasta el abuso sexual".

De igual forma, la mujer le habría enviado un correo electrónico al querellante, haciendo alusión a que se habría interesado en su persona "más allá de lo profesional". Esto significó que días más tardes decidiera poner fin a los servicios laborales que prestaba al abogado, a quien además acusó de no haberle pagado por estos trabajos.

"INJURIAS Y CALUMNIAS"

Contreras relata en la acción que la querellada comenzó una "verdadera campaña de desprestigio" en su contra, utilizando para ello cuentas falsas en Instagram, desde las cuales comentaba publicaciones de instituciones o autoridades señalando, por ejemplo, que "no permitan que un tipo que no le paga a sus colaboradores llegue a la Alcaldía". Esto, cuando el abogado era precandidato de RN al Municipio porteño.

Luego comenzaron los e-mails a militantes de RN, a quienes habría utilizado como medio para comunicarse con él, quien ya a esa altura la tenía bloqueada de todas partes. Allí, le imputó el uso de propiedad intelectual protegida y de no haber pagado por diseños para una campaña. Pero lo más grave fue cuando lo acusó de "haber planeado el homicidio de mi cuñada, por medio de la utilización del sicariato" (ver foto).

Luego, entre el 17 y el 20 de noviembre de 2023, en Instagram y en TikTok publicó que el Concejal electo por Valparaíso es un "acosador sexual, un abusador sexual, acosador laboral". En otra publicación expuso que “cuidado con Leonardo Contreras, dueño de café Barón. Es un acosador sexual y abusador sexual”. En otra dijo que Contreras era un "abogado de pacotilla. Papito corazón, paga la pensión".

También hizo un llamado en redes sociales para que las mujeres tuvieran cuidado de asistir al café Barón porque "podrían ser acosadas" en el lugar donde aseguró haber trabajado, pese a que Contreras aseguró que nunca hubo indicios de laboralidad. De hecho, luego que la querellada realizara amenazas contra el local, el abogado presentó una denuncia que actualmente está investigando el Ministerio Público.

En otra acusación, la mujer dijo que Contreras y otras personas ligadas a RN la amenazaron de muerte, reiterando que "practicaban también el sicariato y homicidios a sueldo, entre otras acusaciones infundadas y que llegan al borde del delirio".

En diciembre, la querellada aseguró que de la mano de Contreras llegaría al Municipio de Valparaíso "un nuevo caso de Democracia Viva", para lo cual indicaba que favorecería a una ONG y a una Corporación en las que participa como director. "Claramente, la intención de la querellada fue dañar mi imagen y la del trabajo social que por años, de manera anónima, he mantenido en la ciudad de Valparaíso, por medio de una comparación con una entidad que ha estado en medios de comunicación cuestionada por asignaciones irregulares, estando incluso sus representantes legales con medidas cautelares en la actualidad producto de sus actos", expuso en la querella.

En enero de 2024, luego que Contreras fuera mencionado entre las primeras mayorías de una encuesta, la mujer, utilizando sus perfiles en redes sociales, dijo: "Acosadores sexuales no po... basta de acoso sexual". Junto al mensaje, etiquetó en la publicación a medios de comunicación para que éste tuviera mayor repercusión.

También en enero de este año, etiquetó en un mensaje al presidente de RN, Rodrigo Galilea; y a la secretaria general, Andrea Balladares; señalando: "¿Hasta cuándo la violencia en RN Valparaíso? Es tiempo de decir basta y dejar de permitir que Silvana Jeldez, Carolina Aránguiz y Leonardo Contreras nos maltraten".

Y después volvió a la carga en este tenor, señalando que "estamos cansadas. Llevamos años siendo víctimas de violencia grave en el D13 (Distrito 13). Insultos, amenazas, malos tratos, denostación constante a nuestros senadores y diputados de la región. Hemos denunciado al Tribunal Supremo y a las diversas autoridades y nadie hace nada. Como partido hablamos de la no violencia contra la mujer y la vivimos a diario". En el mensaje se etiquetó a diversas autoridades del partido.

"HA SIDO UN SUPLICIO"

Tras conocer detalles de la querella, Puranoticia.cl tomó contacto con el concejal electo Leonardo Contreras quien, junto a desmentir y todas y cada una de las acusaciones en su contra, explicó los costos familiares que éstas le han traído a los suyos.

"Esto lleva un año. Ha sido un suplicio. Muy duro. Esta es una persona a la que apoyamos mucho porque tenía problemas familiares. No podía ver a su hija. Yo nunca me quise involucrar porque la conocía. Ella tuvo un problema con el Alcalde de Juan Fernández por un trabajo que hizo y que ella quería que se lo pagaran al tiro. Entonces funó al Alcalde, a la Dideco, funó también a Marcelo Platero, al ex presidente de RN", comentó el abogado de profesión.

De igual forma, quien será autoridad de Valparaíso desde el 6 de diciembre, precisó que "llamaba a las 3 de la mañana desde distintos números de teléfono a mi señora y a mi hija mayor. Mi hija está con psicólogo y mi señora con psiquiatra producto de esta situación. En marzo mi abogada me dijo que no podía seguir tolerando esto y que presentara una querella, que todos la conocen a ella y su historial, pero a mí me daba lata causarle un daño porque era dejar sin efecto todo mi trabajo en la causa de familia para que ella se revinculara con su hija, y eso me mantuvo al margen".

No obstante a aquello, indicó que "pasando las elecciones (de octubre), primero tomé contacto con la PDI porque hice una autodenuncia porque se me acusaba de delitos graves, para que se investigaran. Yo declaré el 11 de noviembre para que la causa la cerraran y pedimos una audiencia de sobreseimiento definitivo porque las acusaciones no son verdaderas, pero sí son imputaciones de delitos graves como sicariato, amenazas, abuso sexual y otras". Además, Contreras señaló que "decidimos presentar la querella. En noviembre del año pasado presentamos una denuncia por el delito de amenazas contra la propiedad y en enero nos llamaron".

También contó que "mi hija mayor tiene 16 años y es de las cabras que va al gimnasio. Estaba ahí y un día me dice que vio a mi amiga, la 'grandota'. Me dice que la vio en el gimnasio. Le pregunté si le habló, pero me dijo que le hizo gestos y nada más. Yo me aterré y pregunté si estaba inscrita y me dicen que no, que simplemente se fue a meter al gimnasio a mirar a mi hija. Eso me aterró, así que continuaré y no voy a aceptar disculpas públicas ni ningún acuerdo".

RN SUSPENDE SU MILITANCIA

El Tribunal Regional de Renovación Nacional en Biobío recibió el 30 de octubre recién pasado una denuncia de parte de la mujer en contra de Leonardo Contreras, por lo que el Tribunal Supremo decidió el 4 de noviembre abrir una causa contra el denunciado y que ésta sea conocida por el organismo regional con sede en Concepción.

En este contexto, el Tribunal de RN en Biobío decidió "suspender temporalmente a Leonardo Contreras de sus derechos de militante, en tanto no exista pronunciamiento de los tribunales ordinarios de justicia, sin perjuicio de lo que pudiera resolver este tribunal posteriormente con los antecedentes que aporten las partes".

Todos los antecedentes de esta causa fueron derivados al Tribunal Supremo de RN y a la Secretaria General de Renovación Nacional para los fines procedentes.

Cabe hacer presente que la resolución viene del Tribunal del Biobío porque en la región de Valparaíso RN no tiene constituido un Tribunal Supremo. En ese sentido, los estatutos del partido sostiene que cada vez que hay un integrante en proceso de investigación, se suspende inmediatamente su militancia. "Eso lo votamos como hace seis años en un Consejo General, de que todos los militantes involucrados en una investigación penal se les suspendía la militancia. Sin perjuicio de que presenté mis descargos", sentenció Contreras respecto de esta causa que lo tiene como querellante.

