Proponen olvidar ampliación del Hospital Van Buren y construir desde cero en Placilla: "Tenemos que dejar de ser mezquinos"

Tras el llamado del diputado Tomás Lagomarsino a la alcaldesa Camila Nieto para que materialice la modificación parcial del Plan Regulador Comunal (PRC) y así poder dar luz verde al proyecto de ampliación del Hospital Carlos van Buren, ahora se conocieron detalles de la propuesta alternativa para poder trasladar sus instalaciones a Placilla.

Puranoticia.cl conversó con el concejal Leonardo Contreras (RN), quien se mostró a favor de la opción de poder construir un establecimiento de salud desde cero, con todos los beneficios que esto trae consigo, como mejores instalaciones, mejor conectividad y un espacio más amplio para dar cumplimiento a las atenciones que se requieren.

Pero antes de detallarla, vale recordar que la propuesta mejor evaluada por la Comisión de Búsqueda de Terreno fue la de ampliar el actual recinto, para lo cual se necesita comprar dos terrenos adyacentes y construir allí una torre de ocho pisos. Sin embargo, el PRC de Valparaíso no autoriza construcciones por encima de los 15 metros de altura, motivo por el cual se ha solicitado una modificación parcial del instrumento.

Frente a esto, surgió la posibilidad de construir desde cero un nuevo edificio para el Hospital Carlos van Buren en la localidad de Placilla, de la que el edil RN explicó que "si pensamos cómo se ha desarrollado la infraestructura hospitalria en la región, con el Hospital en Quillota y el de Marga Marga, estos están ubicados en zonas que benefician no sólo a la comuna que los recibe. Quienes van a Placilla, ven que en la entrada al camino La Polvora hay paños perfectos para hacer un hospital biprovincial de Valparaíso y San Antonio, por ejemplo. Pero caemos en la mezquinidad".

Contreras planteó que construir en Placilla "va a salir absolutamente más barato, conveniente, con mejores condiciones, mejores instalaciones, no vamos a estar apretados, no vamos a tener problemas de tránsito, va a ser mucho más rápido atender emergencias y va a ser mucho más eficaz. Lo que tenemos es otro problema, el del transporte público en Valparaíso, donde esperamos hace 15 años la licitación".

Por ello es que hizo un llamado a enfrentar desde ya este problema, que es multisistémico, pues no solo atañe a la salud. "Hoy Valparaíso, la Av. Colón y las calle San Ignacio o Simón Bolívar no están para recibir una infraesttuctura de esa envergadura. Tendríamos que modificar, ampliar calles y hacer un montón de cosas que en Placilla no se tendrían que hacer", sostuvo a Puranoticia.cl.

Asimismo reiteró la comparación con los hospitales Quillota - Petorca y el de Marga Marga, que "están ubicados estratégicamente en carreteras, porque es mucho más fácil. Acá en Placilla no hablamos de carretera con peaje como sí pasa en Quillota o Marga Marga con el Troncal Sur. Hoy creo que tenemos que abrirnos a esta posiblidad. Acá hay que hacer estudios que sean imparciales. Hoy la propuesta de Placilla está, hay una propuesta para Rodelillo, hay una propuesta de mantenerlo en el centro, pero creo que tenemos que dejar de ser mezquinos en cuanto a las decisiones".

Finalmente, respecto a qué pasará con el actual recinto del Van Buren, el Concejal porteño subrayó que "vamos a seguir aprovechando el actual recinto como centro hospitalario auxiliar, con consultorio de especialidades y atenciones que sí va a poder seguir dando, que son más de urgencias del día a día. Además, vamos a tener una »Urgencia» desaturada. Y ojo, demográficamente Valparaíso ha crecido hacia Placilla. Según el Censo, un tercio de la población de Valparaíso vive en Placilla".

PURANOTICIA