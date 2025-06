Restricciones del Plan Regulador Comunal tienen en jaque el proyecto de ampliación del Hospital Carlos van Buren de Valparaíso

Diversas son las demandas que la ciudadanía tiene en materia de salud, pero particularmente en Valparaíso una de las más sentidas dice relación con un nuevo Hospital Carlos van Buren, el más importante del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA), pero que da cobertura tanto a habitantes de la región de Valparaíso como también de Coquimbo, especialmente en lo relacionado al cáncer.

El diputado Tomás Lagomarsino –desde sus tiempos de campaña– se ha hecho cargo de esta demanda y ha ejecutado una serie de acciones para poder materializarla a través de un proyecto concreto. Es así como se conformó una Comisión de Búsqueda de Terrenos, la cual concluyó fijando una serie de propuestas, siendo la más factible y rentable la adquisición de un terreno adyacente al actual establecimiento de salud porteño, con el objetivo de efectuar un proyecto de ampliación del Hospital Van Buren.

Así es como las gestiones continuaron, logrando posteriormente los recursos para llevar a cabo esta compra: $10 mil millones que se utilizarán en adquirir dos terrenos, donde se pretende construir un edificio de ocho pisos que permita descomprimir la unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria y el actual Consultorio de Especialidades. Posteriormente, se procedería a una segunda etapa, que tiene como objetivo central el unificar en un sólo recinto el Consultorio del Adulto y el Consultorio Psiquiátrico.

PLAN REGULADOR COMUNAL

Pero no todo podía ser perfecto, ya que en este camino se encontraron con un gran obstáculo: el Plan Regulador Comunal (PRC) de Valparaíso, que permite en dicho sector del plan construcciones de máximo 15 metros de altura, mientras que el proyecto de ampliación del nuevo Hospital Van Buren requiere entre 40 a 45 metros para dar cabida –por ejemplo– a las 200 camas adicionales a las 400 actuales, completando 601.

Es así como el diputado Lagomarsino ingresó –junto a funcionarios y usuarios del hospital– una solicitud ante el Municipio de Valparaíso para que realizara una modificación parcial al Plan Regulador Comunal. Y aunque la propuesta fue acogida, tanto por la administración de Jorge Sharp como por la de Camila Nieto, lo cierto es que ambos la agregaron a la modificación general del PRC, que ya tiene al menos un lustro en trámite y que podría tardar otros cuatro a cinco años más en todo este proceso.

"No se ha iniciado una modificación parcial al Plan Regulador Comunal que le permita avanzar por sí solo y que no tenga las trabas que tiene la modificación general de todo el PRC de la comuna, porque sólo es una modificación de altura máxima para ese sector y de infraestructura de salud, es decir, no se mete en temas inmobiliarios", explicó a Puranoticia.cl el parlamentario del Partido Radical.

Esta modificación parcial del PRC permitiría avanzar en la «Imagen Objetivo» del proyecto, que puede tardar unos cuatro o cinco meses, para luego continuar con el proceso administrativo mientras se avanza en etapas paralelas. Así, y en el mejor de los casos, se podría esperar alrededor de un año y medio por la modificación parcial del PRC antes de dar pasos concretos en la materialización de la ampliación del Van Buren.

EMPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO

Pero para ello, resulta fundamental que el Municipio de Valparaíso inicie la modificación parcial del Plan Regulador, ya que si no se avanza en ello y se obtiene la «Imagen Objetivo», es altamente probable que el Ministerio de Desarrollo Social no dé la RS (Recomendación Satisfactoria) para comprar los terrenos, ya que sólo se permitiría una edificación de cuatro pisos, pudiendo llegar a ocho con la modificación del PRC.

"El costo de ambos terrenos es difícil que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia lo apruebe para la construcción de una edificación de salud para cuatro pisos, pero para ocho pisos sí dan los números. Después de obtener la RS, hay que seguir un proceso reglado con las posesiones independientes por parte de quienes corresponda. Ahora bien, nos guste o no, no hay muchas posibilidades, más si queremos que el Hospital Van Buren permanezca en el plan de Valparaíso", expuso Lagomarsino.

En caso de que esta sentida demanda de la ciudadanía porteña no prospere, el representante del Distrito 7 emplazó a que "se hagan responsables quienes corresponda por no haber permitido avanzar en este proyecto, porque todos se llenan la boca de que hay voluntad política, pero otra cosa es materializar los pasos para lograrlo. Yo he estado empujando esto desde el día 1, por un proyecto que estaba botado y abandonado, pero que hemos podido reactivar, darle recursos, movimientos y un camino, pero para avanzar se necesita del Municipio de Valparaíso".

Un dato que hay que tener presente en todo esto es que el 2024 hubo un interés serio de parte de la cadena de supermercados Unimarc de adquirir los dos terrenos, por lo que de no prosperar la iniciativa de ampliación del Hospital Carlos Van Buren, la firma no vería con malos ojos volver a la carga por ellos y allí instalar un nuevo local. Vale recordar que lo mismo ocurrió hace algunos años cuando la empresa ChileTabacos vendió su propiedad en el sector para mudarse a Casablanca, ya que éste fue comprado por una inmobiliaria que instaló un edificio en la avenida Colón.

Frente a esta posibilidad, el diputado Tomás Lagomarsino concluyó su conversación con Puranoticia.cl diciendo que "si no se quieren esos dos terrenos, es prácticamente olvidarse de que el Hospital Carlos Van Buren pueda seguir en el centro de Valparaíso. Por eso es la urgencia. Ya se perdió una oportunidad. Ya hay amenazas, esta misma oferta del año pasado. Así que necesitamos que se destrabe esto. Yo me he reunido con algunos concejales de la comuna para que se entre en razón desde el Municipio y se emita el Decreto Alcaldicio que inicie la modificación parcial al PRC".

ALCALDESA EXPRESA SU VOLUNTAD

Luego de ser interpelada directamente, Puranoticia.cl se contactó con la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, quien se refirió a las acciones que la Municipalidad que administra desde diciembre del año pasado ha estado siguiendo en la materia.

En primer lugar, la autoridad comunal del Frente Amplio (FA) expuso que "desde la Municipalidad de Valparaíso, conmigo como Alcaldesa a la cabeza, hemos articulado una mesa intersectorial que incluye, tanto a la Seremi de Salud, como a la Seremi de Vivienda y Urbanismo y al Servicio de Salud, además del Municipio, para coordinar los esfuerzos y darle una solución a la ampliación del Van Buren".

Luego, Nieto precisó en conversación con este medio que "el tema está siendo actualmente tratado en el marco de dicha mesa técnica, instancia en la que se analizan los aspectos territoriales, normativos y ambientales asociados al proyecto".

Acerca de la solicitud puntual expresada por el diputado Lagomarsino, manifestó la Alcaldesa de Valparaíso que "todas las partes han mostrado la voluntad de hacer la modificación al Plan Regulador y actualmente estamos trabajando en un cronograma para determinar los plazos que esto va a tomar. La invitación en un momento como éste es a sumarse a los esfuerzos que estamos haciendo las instituciones a cargo y a colaborar en la búsqueda de soluciones concretas y reales".

Como recalcó el parlamentario, el futuro del Hospital Carlos van Buren –pieza clave en la red de salud pública de Valparaíso y Coquimbo– depende hoy de una decisión concreta y urgente por parte del Municipio porteño. La voluntad política ya ha sido declarada, pero sin acciones administrativas efectivas, como la emisión del Decreto Alcaldicio para modificar parcialmente el Plan Regulador Comunal, el proyecto podría naufragar. En ese escenario, no sólo se perdería una oportunidad histórica, sino que también se corre el riesgo de que intereses privados ocupen el espacio que hoy está llamado a transformarse en un hospital más digno, amplio y moderno para miles de personas.

