Prisión preventiva para cinco imputados por asociación ilícita y homicidios en Cartagena

El Juzgado de Garantía de San Antonio decretó la medida cautelar de prisión preventiva para cinco imputados y la internación provisoria para un adolescente, por su presunta participación en calidad de autores de delitos de asociación ilícita, homicidios (consumados y frustrados) e infracciones a la Ley de Armas.

Estos individuos fueron detenidos en el marco de un amplio procedimiento policial realizado en la comuna de Cartagena, donde se intervinieron 24 domicilios, logrando desarticular una organización criminal dedicada al control territorial y a la violencia armada, respondiendo a una escalada de homicidios y delitos violentos que habían afectado la zona en los últimos meses.

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La investigación, que se extendió por cuatro meses, permitió identificar a bandas enfrentadas por el dominio del sector. El subprefecto Christian Salinas explicó en su momento que "estamos en presencia de bandas criminales dedicadas netamente al tráfico y que se estaban peleando el territorio". Sobre el éxito de la captura, el oficial confirmó que "se detuvo al líder y se detuvo a parte de la organización".

Tras la audiencia de formalización, la magistrada Lorena Martínez ordenó el ingreso de los imputados J.A.S.G., F.C.C.B., P.J.K.L. y S.A.M.O. al Centro de Detención Preventiva Santiago 1, de la imputada Y.D.B.B. al Centro Penitenciario Femenino de San Miguel y del adolescente M.A.S.B. al Centro de Internación Provisoria de Limache.

De igual forma, la magistrado fijó el plazo de investigación en 100 días.

Adicionalmente, el tribunal dejó sujeta a M.V.S.V., imputada en calidad de autora del delito consumado de contrabando, a las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal, por lo que ordenó su libertad.

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