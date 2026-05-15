Desratizan terreno adyacente al colegio Carlos Cousiño de Valparaíso tras reclamos de la comunidad por plaga de roedores

Diversas medidas adoptó el Municipio de Valparaíso tras las denuncias recibidas de vecinos que transitan diariamente por la intersección de las avenidas Uruguay y Colón, como también de estudiantes, apoderados y trabajadores del colegio Carlos Cousiño, colindante a dicho terreno que se ha visto afectado por la presencia de roedores.

En ese sentido, la alcaldesa Camila Nieto instruyó una serie de acciones luego de reunirse con representantes del establecimiento, como el tomar contacto con el hijo del dueño del espacio y citarlo al Juzgado de Policía Local, a fin de que este solicitara la intervención municipal en el lugar.

Asimismo, durante la tarde de este viernes, a través de su Dirección de Medio Ambiente, se inició un proceso de desratización, el que contempló la instalación de estaciones cebaderas y trampas, paso que servirá para, una vez este se encuentre libre de plagas, iniciar la limpieza y cierre perimetral del lugar; acción que también será ejecutada por la alcaldía porteña, pero cuyos costos serán asumidos por el propietario del sitio.

“Entendemos la preocupación de las vecinas y vecinos del sector, y especialmente de la comunidad del colegio. Por eso hemos actuado con urgencia yresponsabilidad para evitar el desplazamiento de roedores hacia otros lugares y agravar el problema. Nos encontramos trabajando paso a paso para resolverlo de forma segura a fin de que prontamente nuestros niños y niñas puedan estudiar en el lugar que se merecen”, afirmó la jefa comunal.

De igual forma, puntualizó en que “como Municipio hacemos un llamado claro a éste y los propietarios de distintos inmuebles en la ciudad a hacerse cargo de sus espacios, mantenerlos en buenas condiciones de higiene y seguridad, porque el cuidar y respetar Valparaíso es una tarea de todos y todas".

En la misma línea, Alejandro Villa, director de Medio Ambiente del municipio, aclaró que “este desratizado tendrá un plazo de vigencia hasta el miércoles 20 de mayo, donde certificaremos la eficiencia de este plan; luego de eso vendrá una segunda actividad de control de desratizado que se extenderá por, al menos, 15 días. Paralelo a la introducción de material químico para el control de las ratas, realizaremos oportunamente, a través del camión recolector de la empresa Cosemar, el retiro de todos los residuos que genera el establecimiento durante la jornada educativa”.

Asimismo, Carmen Barros, rectora del colegio Carlos Cousiño, comentó que “la reunión fue muy productiva, habíamos tomado contacto ayer y se definió la desratización del sitio eriazo, cuyo dueño no tiene nada que ver con nosotros, es un externo que nos ha provocado muchos problemas, y luego acciones conjuntas de vigilancia, lo que se está haciendo. Los apoderados quedarán más conformes, estaba la presidenta del Centro de Padres, así que ella podrá transmitir este apoyo y esta solución que será lo más cercano a lo definitivo”.

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