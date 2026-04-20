Desarticulan banda criminal que disputaba territorio para el tráfico en Cartagena: indagan tres homicidios consumados y cinco frustrados

En una operación desplegada durante la madrugada de este lunes 20 de abril, más de 120 detectives de la región de Valparaíso intervinieron 24 domicilios en la comuna de Cartagena, en un procedimiento que logró desarticular una organización criminal dedicada al control territorial y a la violencia armada, respondiendo a una escalada de homicidios y delitos violentos que habían afectado la zona en los últimos meses.

Se concretó la detención de un total de ocho personas, de las cuales seis han sido identificadas como integrantes directos de la organización, sumándose a ellos un séptimo sujeto que ya se encontraba privado de libertad por causas distintas. En ese sentido, el procedimiento denominado «Operación Destierro» se enmarca en una investigación por diversos hechos de violencia registrados en la zona y permitió esclarecer tres homicidios consumados y cinco homicidios frustrados.

La investigación, que se extendió por cuatro meses, permitió identificar a bandas enfrentadas por el dominio del sector. El subprefecto Christian Salinas explicó que "estamos en presencia de bandas criminales dedicadas netamente al tráfico y que se estaban peleando el territorio". Sobre el éxito de la captura, el oficial confirmó que "se detuvo al líder y se detuvo a parte de la organización".

Por su parte, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, destacó que el objetivo de estos grupos era "controlar el sector territorial donde se realiza la conducta de tráfico, de manera tal de impedir que algunas otras organizaciones o sujetos desarrollen esa conducta ilícita ahí". Según la persecutora, se trataba de una "organización criminal que tenía por objeto controlar el tráfico ilícito de estupefacientes en ese sector".

El procedimiento aclaró la participación de los detenidos en hechos de sangre ocurridos el 13 de febrero y el 6 de abril de este año. Perivancich subrayó que estos sucesos "causaron una importante conmoción social por la naturaleza, por la violencia de las conductas, por los sectores afectados".

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, valoró el sigilo de la operación, señalando que "hay cosas que no se pueden comunicar hasta tener el éxito de las investigaciones". Asimismo, destacó que lo ocurrido en las semanas previas "eran hechos graves en la ciudad".

También desde el Gobierno, el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, enfatizó la determinación del Estado, diciendo que "si ellos creen que han tomado un territorio, nosotros llegaremos con el doble de la fuerza contra ellos". Silva añadió que su gestión busca "dar la señal a todo delincuente que siempre es más fuerte el poder del Estado para combatirlos".

Finalmente, la alcaldesa de Cartagena, Lily Silva García, agradeció el despliegue policial para dar "tranquilidad a los vecinos". La autoridad hizo hincapié en el lugar donde operaba la banda, mencionando que "tiene que hacerse cargo también en este caso Ferrocarriles de Chile del espacio este que está en ocupación irregular".

El grupo enfrentará cargos por asociación criminal, tráfico ilícito de estupefacientes, homicidios consumados y frustrados, además de tenencia de arma de fuego y contrabando de cigarrillos.

Todos los implicados serán puestos a disposición de la justicia para su formalización este miércoles en el Tribunal de Garantía de San Antonio.

PURANOTICIA