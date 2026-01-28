Postulación china al BBNJ desata acusaciones contra Boric y Mundaca, aunque Alcaldesa afirma que Valparaíso es la "mejor alternativa"

La postulación de la ciudad china de Xiamen para albergar la Secretaría del Acuerdo sobre Biodiversidad más allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), el histórico Tratado de Alta Mar de Naciones Unidas (ONU), abrió un nuevo escenario para las aspiraciones de Valparaíso de convertirse en sede de este organismo internacional.

La candidatura del gigante asiático ha sido leída en distintos círculos políticos y académicos como un duro revés para la opción chilena, considerando especialmente el peso de China como principal socio comercial de nuestro país.

En ese contexto, el académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Fernando Wilson, advirtió a Puranoticia.cl que incluso no puede descartarse que Chile termine bajando su postulación. "La postulación chilena no solamente pierde todo sentido, sino que además se vuelve peligrosa. O sea, no podemos entrar en una competencia con nuestro principal socio comercial (...) No es que Chile tenga todas las de perder, sino que ya perdió. Es decir, incluso si ganáramos; nuestro principal socio comercial está molesto y está buscando expresar esa molestia a través de esta postulación. Eestá en nuestro interés remover esa postulación", expresó.

SEGUIRÁN PROMOVIENDO CANDIDATURA

Frente a este escenario, Puranoticia.cl conversó con la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, y con concejales de la comuna, para conocer la posición del municipio porteño ante la ofensiva china, así como las eventuales consecuencias de que la ciudad pierda la carrera por la sede o, en el peor de los casos, que Chile decida retirar su candidatura.

Pero antes de esto, vale hacer presente que la Secretaría del Acuerdo BBNJ es el órgano administrativo y técnico de la ONU encargado de coordinar la implementación del Tratado de Alta Mar, el cual entró en vigor el pasado 17 de enero. Esta oficina se transformará en el motor operativo para la protección del 64% de los océanos del planeta, es decir, aquellas áreas que se están fuera de las jurisdicciones nacionales.

Para Valparaíso, albergar esta secretaría no sólo implicaría posicionar a la ciudad, la región y el país en el centro de la gobernanza oceánica global, sino también convertirse en un polo clave de las decisiones sobre el denominado "patrimonio común de la humanidad". Además, marcaría un hito para Latinoamérica, al transformarse en la primera sede de un organismo de Naciones Unidas en esta región del cono sur.

Sobre este punto, la alcaldesa Camila Nieto sostuvo que "desde la Municipalidad, el Gobierno Regional y el Gobierno Central, seguiremos promoviendo a Valparaíso como la mejor alternativa para albergar el tratado BBNJ".

En esa línea, aseguró que "estamos plenamente seguros de que nos avalan condiciones geográficas, antecedentes diplomáticos y un historial de compromiso medioambiental, que sirven de pergaminos para sustentar nuestra candidatura".

Consultada por la postulación china y las dificultades que podría generar para los intereses porteños, la jefa comunal se mostró optimista al manifestar que "aún quedan instancias de diálogo y de negociación durante el año, en las que defenderemos la posición del Estado de Chile y expondremos los beneficios de que el BBNJ tenga su sede en Chile, específicamente en la comuna de Valparaíso".

CONCEJAL APUNTA A "IRRESPONSABILIDAD"

Desde el Concejo Municipal, el edil de Renovación Nacional Leonardo Contreras también se refirió a la disputa internacional, señalando a Puranoticia.cl que "creo que históricamente Chile y, particularmente Valparaíso, corren con ventaja. Chile ha sido un país respetuoso de los tratados internacionales. No podemos decir lo mismo de China, que es una de las principales potencias que transgrede precisamente los tratados internacionales en materia de regulación de zona económica exclusiva, mar territorial, y los tratados que regulan la actividad económica en Altamar".

En ese sentido, añadió que "Chile históricamente ha promovido ciertas normas internacionales. Hay que recordar que la zona económica exclusiva, que hoy día es una norma internacional reconocida, que son las 200 millas marítima, nace de un acuerdo entre Chile, Ecuador y Perú. Nace desde nuestra cultura jurídica internacional".

Sin embargo, el concejal de oposición apuntó a falencias internas que, a su juicio, han debilitado la candidatura nacional, indicando que "lamentablemente la irresponsabilidad del Gobierno del Presidente Boric, la irresponsabilidad del Gobierno Regional y también del Gobierno local de Valparaíso, han limitado las posibilidades de Chile, en cuanto no se ha ofrecido una infraestructura concreta para poder atender las necesidades de la oficina del tratado del alto comisionado, y creo que ahí tenemos la principal falencia, la principal desventaja ante China".

Asimismo, Contreras indicó que otro elemento ha sido "el desgaste de las relaciones internacionales que ha provocado el Presidente Boric con nuestros vecinos, con países importantes que podrían apoyar la propuesta de Valparaíso como sede del tratado". A pesar de estas falencias que detectó, el edil recalcó que "las razones históricas, los gobiernos anteriores, la historia republicana de Chile y, sobre todo, el respeto a los tratados internacionales, nos debería poner en un buen pie para constituirnos como la primera sede de un tratado internacional en Latinoamérica".

Finalmente, respecto a la infraestructura ofrecida por el Estado chileno, cuestionó la falta de avances concretos, afirmando que "cuando se ofreció la bodega Simón Bolívar en el Parque Barón, se pudo haber solucionado hace mucho con una modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, para que esa espacio estuviese operativo al momento de tomarse la decisión. Y hoy es muy difícil que podamos cumplir con esos plazos. El Gobierno no hizo el trabajo".

POSICIÓN DE VALPARAÍSO

Por su parte, el concejal independiente (ex PDG), Jorge López, sostuvo a Puranoticia.cl que "Valparaíso debe luchar por ser sede, ya que permitiría albergar la secretaría técnica del tratado. Así seríamos un centro de toma de decisiones de la ONU, lo que impacta en estudios de impacto ambiental y de beneficios económicos marítimos. Además impactaría en el desarrollo local, la ciencia y la identidad porteña".

A juicio del edil, "esta candidatura cuenta con el apoyo de autoridades regionales, el gobierno y universidades locales, por lo que debemos seguir avanzando para convertirnos oficialmente en la sede de la secretaría del acuerdo BBNJ".

En tanto, el concejal frenteamplista Lukas Cáceres reconoció que "el hecho de que China se sume a la competencia es una situación que, de alguna manera, viene a desmejorar la posición en la que se encontraba Valparaíso, ya que de acuerdo a lo que se venía conversando, Valparaíso es quien asoma con la mayor venia de poder asumir como sede del Tratado de Altamar. Y el ejercicio que nos queda es seguir haciéndolo, ya que tenemos varios elementos que nos avalan, desde el punto de vista de las condiciones socioambientales, geográficos y políticos y geopolíticos".

Complementó su respuesta destacando que "hemos tenido la venia de países como Francia, que han acompañado el proceso en la comuna de Valparaíso. También ha sido una tarea de Estado y creo que eso es relevante porque, si bien, Valparaíso sería la sede, es una postulación del Estado de Chile, así que es importante que podamos darle continuidad a las gestiones. Esperamos que el Presidente electo sepa de aquello y pueda trabajarlo en la misma línea porque nos pone a la vanguardia mundial".

Por último, acerca de la posibilidad que Chile baje la candidatura de Valparaíso para no afectar las relaciones con China, expuso que "hasta el momento, todas las conversaciones en el Concejo Municipal, la Alcaldesa, el Gobierno Regional y el Gobierno Central, es que Chile va a seguir en el camino que se ha llevado hasta el momento porque hay una seguridad respecto a las condiciones de que somos un candidato fuerte y que podemos ser del Tratado de Altamar".

Así, pese a los cuestionamientos y a los escenarios adversos que se han comenzado a proyectar tras la irrupción de China en la competencia, en Valparaíso predomina una mirada de confianza respecto de la solidez de la candidatura. Tanto la alcaldesa como los concejales consultados coinciden en que la postulación porteña cuenta con respaldo político, argumentos técnicos y una trayectoria diplomática y medioambiental que la mantienen vigente, reafirmando la decisión de seguir defendiendo a la ciudad como una alternativa real y competitiva para albergar la Secretaría del Acuerdo BBNJ.

PURANOTICIA