Experto no descarta que Chile baje a Valparaíso como sede del BBNJ tras postulación de China: "El principal socio comercial está molesto"

Un duro revés sufrió Valparaíso en su pretensión de postular a ser sede de la Secretaría del Acuerdo BBNJ (Biodiversidad más allá de la Jurisdicción Nacional), el histórico "Tratado de Alta Mar" de ONU que dejaría a la Ciudad Puerto en el centro mundial de la conservación oceánica, posicionando a Chile a la vanguardia de la gobernanza marina.

Dos eran los principales interesados en quedarse con la sede: Chile, uno de los primeros países en ratificar el tratado y Bélgica (a través de Bruselas), cuya propuesta se basa en su rol como centro diplomático global y sede de instituciones de la Unión Europea. Pero a ellos se sumó recientemente China, lo que añade complejidad a la elección.

A través de la ciudad de Xiamen, el gigante asiático presentó su postulación ante la ONU hace pocos días, en enero de 2026, esgrimiendo compromiso con la gobernanza oceánica del planeta; infraestructura y experiencia; investigación marina de clase mundial; desarrollo de la "economía azul"; y destacando su ubicación estratégica.

Cabe hacer presente que la Secretaría del Acuerdo BBNJ es el órgano administrativo y técnico encargado de coordinar la implementación del Tratado de Alta Mar. Tras la entrada en vigor del acuerdo, el 17 de enero de este año, esta oficina de Naciones Unidas se vuelve el motor operativo para proteger el 64% de los océanos del mundo.

Para Valparaíso esta postulación es importante porque ubicaría a la ciudad, región y país en el centro de la gobernanza global, apuntando a convertirse en el epicentro de las decisiones sobre el "patrimonio común de la humanidad". Además marcaría un hito para Latinoamérica, pues sería la primera sede de un organismo ONU en la región.

No obstante a los deseos expresados por la ciudad, los que han sido respaldados desde la alcaldesa Camila Nieto hasta el Presidente Gabriel Boric, la postulación de Xiamen levanta las alertas de todos en el país, al tratarse de una de las grandes potencias del mundo que ha mostrado su interés en quedarse con la sede de la Secretaría BBNJ.

Fernando Wilson, académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), analizó el hecho con Puranoticia.cl, enfatizando que "no deja de ser casualidad que justo ahora se haya tomado la decisión de prohibir el observatorio astronómico conjunto entre la Universidad Católica del Norte y una serie de órganos chinos. Era un telescopio de función dual porque era para observar basura espacial, pero también trayectorias de satélite, es decir, tenía una aplicación evidente".

Esto habría causado la molestia del gigante asiático. "China ofrece esto sabiendo que Chile estaba postulando y sabiendo que Chile aspiraba a ella. Esta era una competencia entre países pequeños, como Chile y Bélgica. Pero cuando entra China cambia la naturaleza del proceso y es un mensaje implícito o explícito, pero si a China no le importa entrar directamente a esto, hay que leerlo como un mensaje".

A su juicio, dicho mensaje es que "China no tiene problema en pasar por encima de algo que para el Gobierno de Chile es extremadamente importante, por lo tanto China, que normalmente tiene una política exterior muy cuidadosa y es nuestro principal socio comercial, está buscando mandar un mensaje de desagrado y de molestia".

¿Qué debería hacer la Cancillería de Chile? Según expresó el académico de la U. Adolfo Ibáñez a Puranoticia.cl, lo primero que se debe hacer es preguntar. "En este minuto, una acción de este estilo requiere la formalización del problema. Es decir, el embajador chileno en China tiene que hacer la consulta de cuáles son las implicancias y, sobre la base del tono de la respuesta, tomar decisiones acordes", subrayó.

Pero con esta postulación china, sostuvo que "la postulación chilena no solamente pierde todo sentido, sino que además se vuelve peligrosa. O sea, no podemos entrar en una competencia con nuestro principal socio comercial (...) No es que Chile tenga todas las de perder, sino que ya perdió. Es decir, incluso si ganáramos; nuestro principal socio comercial está molesto y está buscando expresar esa molestia a través de esta postulación. Es decir, está en nuestro interés remover esa postulación".

Respecto a la posibilidad de que Chile baje la candidatura de Valparaíso a ser sede de la Secretaría del BBNJ, fue enfático en manifestar que "yo no lo descartaría. Esto es algo en lo cual hay que preguntar, hay que mirar, hay que saber. No podemos decir nada, lo único que sabemos todavía –públicamente al menos– es la decisión China de postular, pero una decisión de ese calibre no se toma sin medir consecuencias".

Finalmente, respecto a lo que podría perder Valparaíso si Chile baja su candidatura, Fernando Wilson pidió que "no caigamos en el mismo error de lo que fue en su momento la construcción del Congreso, es decir, ¿qué trajo el Congreso a Valparaíso, aparte de perder un hospital? Ninguno de los parlamentarios vive en Valparaíso, ninguno compra en Valparaíso, ninguno hace nada en Valparaíso, incluso hasta comen dentro del Congreso. La verdad es que yo lo veo, en buena medida, como un elefante blanco que, más allá de que podría efectivamente producirse una mejora material en el sector de la bodega Simón Bolívar, –que sería un aporte interesante– la verdad es que no veo que vaya a ser determinante para el futuro urbano de Valparaíso. Lo que Valparaíso necesita es comercio y empleo".

PURANOTICIA