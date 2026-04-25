¿Política ficción?: Las secretas juntas de Luis Pardo y Percy Marín para desbancar del senado a Camila Flores

24 horas antes del Consejo Regional de Renovación Nacional comenzó a circular en redes sociales un vídeo que tiene como protagonista a la periodista Lily Zuñiga que entrega detalles justamente de la teleserie política del momento en relación a la mediática ruptura del matrimonio de Camila Flores con Percy Marín.

Extrañamente aquel vídeo al cierre de esta nota no estaba disponible. Paralelo a aquello el comentario entre quienes vieron el vídeo en el entorno de la pareja, hoy separada, era uno solo. Que nivel el daño que se están haciendo. Aunque las voces apuntan a Flores, por un lado, otros la defienden y ponen a Marín como el villano. Hay para todo gusto en esta teleserie.

Lo concreto que la Senadora está en una compleja situación debido que enfrenta una dura denuncia “anónima” en Fiscalía que amenazaría con inclusive destituirla de su cargo de Senadora en caso de ser encontrada culpable de fraude al fisco.

El llamado Caso “Cuota Flores” genera muchas especulaciones en relación al concepto de “anónimo” del denunciante. Por un lado, los dardos apuntarían directamente a Percy Marín, sin embargo, hay datos que colocan la fecha de Octubre del 2025 como el momento en que este “anónimo” llegó con los datos a la Fiscalía. En el entorno de la pareja revelan que en esa fecha la relación del matrimonio Flores-Marín funcionaba perfecto, al menos, sin un quiebre conocido como se concretó posterior a las elecciones parlamentarias en noviembre.

¿Quién pudo entonces ser aquel anónimo denunciante de la parlamentaria en Fiscalía? El punto que los enemigos de Camila Flores uno pensaría que están justamente en la trinchera política de la izquierda, pero todos conocen que el verdadero “archi” enemigo de la hoy Senadora sería nada menos que el diputado Luis Pardo.

La rivalidad política entre ambos se remonta a 8 años atrás. Primero en una fuerte contienda parlamentaria que le dio la posibilidad a Renovación Nacional sumar tres diputados en el interior de la Región de Valparaíso y luego hace 4 años cuando Luis Pardo no fue capaz de ganar su re-elección siendo masacrado justamente por la dupla de Marín y Flores. Esta derrota dicen que el ex Presidente de la Archi nunca la olvido y no ha logrado sobreponerse. Es el primer traspié del denominado “Teniente”.

Hoy el destino parece que une a dos despechados de Camila Flores, el primero ya conocido y el segundo nada menos que el ex marido de la Senadora. En una situación digna de una ficción política estos dos personajes se han reunido en más de una oportunidad, cuando antes ni siquiera se soportaban. Y ni que decir de las descalificaciones mutuas que se decían, nadie en el entorno del partido en el interior de la Región de Valparaíso las podría desconocer.

Pero como dice la canción… “cambia, todo cambia”. Variados militantes del partido, cuya fuente reservaremos, han contado detalles de secretos encuentros que caminarían en base a un escenario político que podría ser parte de una película, pero que tanto Marín y Pardo creerían firmemente, la perdida del escaño en el Senado de Camila Flores por la investigación que sigue adelante la Fiscalía.

Puranoticia.cl conoció de al menos dos encuentros, uno de ellos habría sido en el restaurante de un concejal de la comuna de La Calera y ex locutor de una de las radios que tenía Luis Pardo en Quillota. En aquel lugar se habrían reunido por primera vez existiendo segundos y terceros encuentros inclusive en un céntrico café de Quillota ubicado a media cuadra de la plaza de Armas, dicen que inclusive en uno de esas reuniones habría participado la actual delegada de la provincia.

La primera hazaña que quieren lograr la nueva dupla Pardo Marín sería la elección este fin de semana del ex marido de Camila Flores como integrante de la comisión política del partido. Luego la política ficción de los “despechados de la Senadora” sería comenzar a pavimentar el camino para que el hoy diputado se transforme en compañero de Longton en el Senado, y ¿adivinen quien sería diputado?.

Mientras muchos dicen que esto es totalmente ficción, lo cierto que cuando el rio suena, es porque algo trae. Por ahora nos quedamos con las palabras de la flamante Presidenta del conglomerado Andrea Balladares. "Renovación Nacional tiene una historia, y esa historia está hecha de nombres, decisiones y momentos que fueron moldeando lo que hoy somos”. ¿Qué esta moldeando Pardo y Marín?... guion en pleno desarrollo.

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