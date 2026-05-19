Anuncian cortes y desvíos en Valparaíso por actos del 21 de mayo en plaza Sotomayor

Con motivo de la conmemoración del Día de las Glorias Navales, Carabineros informó una serie de cortes y desvíos de tránsito que se aplicarán este jueves 21 de mayo en el plan de Valparaíso, especialmente en el entorno de plaza Sotomayor, donde se desarrollarán las principales ceremonias y actividades asociadas a este tradicional acto.

Como es habitual cada año, miles de personas llegarán hasta la Ciudad Puerto para participar del desfile y de los actos conmemorativos en honor a los héroes de Iquique, por lo que las autoridades hicieron un llamado a planificar los desplazamientos con anticipación y a adoptar medidas de autocuidado durante la jornada.

El teniente coronel Daniel Guzmán, subprefecto de los servicios de la Prefectura de Carabineros de Valparaíso, detalló que "este 21 de mayo se realizarán diferentes cortes de tránsito en el sector de la plaza Sotomayor", agregando que "es importante que sepan que desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas no se podrá transitar desde Urriola hasta Clave", precisando así el principal perímetro de restricción vehicular que regirá durante el desarrollo de la ceremonia oficial.

En ese sentido, la autoridad policial explicó que "la línea de tránsito será por avenida Errázuriz, para que se tomen las precauciones del caso y evitar llegar a ese lugar", por lo que recomendó a conductores y usuarios del transporte público considerar vías alternativas para desplazarse por el plan de Valparaíso durante ese tramo horario.

Junto con las medidas de tránsito, Carabineros también entregó recomendaciones preventivas para quienes asistan a las actividades, considerando la alta afluencia de público que se espera en el sector. Al respecto, el comandante Guzmán hizo un llamado a "todas las personas que concurran a este evento, a mantener un autocuidado de las especies que dejan al interior de su vehículo, para así evitar cualquier delito".

Asimismo, el subprefecto de los servicios de la Prefectura de Valparaíso pidió especial atención a quienes asistan con menores de edad, señalando que se debe poner atención "al cuidado de los niños, niñas y adolescentes que transiten con ustedes, para que no tengamos que lamentar la pérdida de alguno de ellos".

De esta manera, las autoridades ya afinan el operativo para una nueva conmemoración del 21 de mayo en Valparaíso, jornada que concentrará gran parte de las actividades oficiales en plaza Sotomayor y sus alrededores. El llamado es a informarse con anticipación sobre los cortes, optar por rutas alternativas y adoptar medidas de seguridad para disfrutar sin inconvenientes de esta emblemática jornada nacional.

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