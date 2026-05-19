Coordinan traslado al continente de hombre hallado muerto tras incendio en Juan Fernández

La tragedia ocurrida en el archipiélago de Juan Fernández durante la madrugada de este martes 19 de mayo continúa generando diligencias y coordinaciones por parte de las autoridades, luego que un incendio estructural destruyera por completo una vivienda y dejara como saldo el fallecimiento de un hombre, cuyo cuerpo fue hallado calcinado entre los escombros del inmueble siniestrado.

La emergencia se registró pasada la medianoche y debió ser enfrentada por una brigada local, apoyada por la comunidad junto a funcionarios de Conaf, Carabineros y la Armada. Sin embargo, tras el control de las llamas se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, quien se encontraba de visita en el territorio insular y cuya identidad deberá ser ratificada mediante pericias en el continente.

A raíz de esta situación, se activaron diversas gestiones para concretar el traslado de los restos hasta el continente. Sobre ello, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, relató que "siendo las 2 de la madrugada, el Alcalde de Juan Fernández me llamó para comunicar de un incendio que había consumido totalmente una vivienda y que había una persona que había quedado totalmente calcinada", añadiendo que el jefe comunal "me contactó para ver toda la parte operacional para trasladar el cuerpo, dado que esta persona era del continente".

La autoridad explicó que la víctima fue reconocida por una mujer. En ese sentido, indicó que "su expareja, que había estado con él, había reconocido que precisamente era su pareja y que había fallecido, lo que se corroboró con una cadena que tenía la persona calcinada", aunque precisó que la identificación oficial deberá ser ratificada posteriormente por las diligencias que realice el Servicio Médico Legal (SML).

Asimismo, detalló que durante la mañana se iniciaron nuevas coordinaciones institucionales para concretar el operativo. Al respecto, sostuvo que "a las 8 de la mañana se comunicó conmigo la Fiscal Regional para ver cómo coordinabamos las acciones para trasladar los restos de esta persona", agregando que "la misma fiscal se comunicó con la Armada, pero fue fallida la gestión porque la Armada no tiene una aeronave que permita llegar a Juan Fernández".

Frente a esta dificultad, el delegado señaló que se realizaron nuevas gestiones a nivel central, indicando que "hicimos las comunicaciones con el Ministerio de Seguridad. Personalmente me comuniqué con el Subsecretario y finalmente la misma fiscal regional se comunicó con la Ministra de Seguridad y se dispuso un avión, que va a concurrir mañana a Juan Fernández, a las 10 de la mañana".

Dicho traslado permitirá iniciar las diligencias forenses correspondientes. En esa línea, Millones explicó que la aeronave será utilizada "para que se hagan las pericias en el SML y se identifique efectivamente el nombre de la persona para comunicarle a sus seres queridos y finalmente poder hacer la sepultación como corresponda".

Finalmente, la autoridad confirmó la ruta del traslado del cuerpo una vez llegue al continente, precisando que "los restos de la persona calcinada en el incendio de Juan Fernández van a ser trasladado por Carabineros a Tobalaba y ahí el SML regional retirará sus restos", agregando que "el avión viajará a Juan Fernández, retirará el cuerpo hacia Tobalaba y desde allí el SML lo trasladará a Valparaíso para periciar los restos y comunicar a sus seres queridos de la identidad y de la confirmación de la persona".

De esta manera, mientras la comunidad de Juan Fernández sigue conmocionada por el primer fallecimiento registrado en un incendio en la historia del archipiélago, las autoridades continúan desplegando un operativo excepcional para trasladar a la víctima al continente, donde se buscará confirmar su identidad y avanzar en las diligencias que permitan entregar sus restos a la familia.

PURANOTICIA