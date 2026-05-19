«Ronda Impacto» en La Ligua y Petorca deja dos detenidos y mil dosis de pasta base incautadas

Un nuevo operativo policial desarrollado en la provincia de Petorca permitió la detención de dos personas por infracción a la Ley 20.000, además de la incautación de 930 envoltorios de pasta base de cocaína, en el marco de una nueva «Ronda Impacto» desplegada por Carabineros en las comunas de La Ligua y Petorca.

El procedimiento formó parte de una estrategia focalizada de servicios preventivos y de fiscalización impulsada por la institución para reforzar la seguridad en ambas comunas, contemplando controles vehiculares, fiscalizaciones a locales comerciales y patrullajes orientados a detectar delitos asociados al microtráfico y otras incivilidades.

Según detalló el capitán Nicolás Acuña, de la Primera Comisaría de Carabineros de La Ligua, "en la «Ronda Impacto», Carabineros ejecutó diversas estrategias policiales, orientadas a reforzar la seguridad y la prevención del delito", agregando que como parte de este despliegue "se detuvo a dos personas por infracción a la ley de drogas".

El oficial explicó además que, junto al procedimiento antidrogas, "en la comuna de Petorca se realizaron controles de identidad y controles vehiculares, además de fiscalizaciones a locales comerciales", dando cuenta de un amplio despliegue territorial de la policía uniformada en distintos puntos de ambas comunas.

En el balance del operativo, se realizaron 43 controles vehiculares, 35 controles de identidad y cuatro fiscalizaciones a locales de alcoholes, además de cursarse 11 infracciones al tránsito. En paralelo, la intervención permitió sacar de circulación una importante cantidad de droga dosificada y lista para su comercialización.

En ese contexto, el capitán Acuña destacó que "estos servicios permitieron fortalecer la presencia policial y aumentar la sensación de seguridad en la comunidad".

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