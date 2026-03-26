Poduje confirma que excluirá a algunos vecinos de la reconstrucción en El Olivar y acusa a empresas de utilizarlos para "defenderse"

Tras su visita al Congreso Nacional, donde expuso ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, abordó el estado del proceso de reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar y Quilpué, poniendo especial énfasis en la situación del sector El Olivar.

En ese contexto, detalló la investigación a la constructora San Sebastián, que derivó en la suspensión de las obras de reconstrucción a su cargo. Cabe recordar que el propio ministro indicó previamente que el impacto de esta decisión es acotado, considerando que la empresa tenía 350 casas asignadas, pero solo 40 con avance significativo.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Poduje envió un mensaje directo a los vecinos de este sector de la parte alta de Viña del Mar, señalando que "vamos a juntarnos con la enorme mayoría que quiere trabajar en la reconstrucción, pero no con aquellas personas que están defendiendo los intereses de la inmobiliaria, de la constructora San Sebastián, y de la entidad patrocinante".

Junto a confirmar que un grupo de vecinos quedará fuera del proceso, endureció su postura frente a las empresas, diciendo que "han hecho un lamentable uso de algunos vecinos para tratar de revertir o defenderse de su pésima ejecución y de las acciones legales que vamos a ejercer. Las acciones legales las vamos a ejercer".

El ministro también envió un mensaje directo a la constructora y a la entidad patrocinante, asegurando que "no nos amedrentan ni sus amenazas, ni sus recados, ni el uso que están haciendo de ciertos grupos vecinales menoritarios. Nosotros vamos a seguir avanzando con la enorme mayoría de vecinos que quieren tener unas casas seguras, unas casas que se puedan construir sin riesgo sísmico".

En ese sentido, reiteró que el trabajo del Ministerio de Vivienda se enfocará en quienes respalden el proceso de reconstrucción, y que "con ellos vamos a trabajar y con las otras personas que tienen una agenda que no tiene que ver con la reconstrucción, que tienen una agenda vinculada a esta empresa, no vamos a trabajar".

Poduje también se refirió a un video difundido por Puranoticia.cl, donde se le observa en un tenso diálogo con vecinos de El Olivar días antes de asumir el cargo en el Gobierno del Presidente José Antonio Kast. Sobre ello, explicó que "así se lo dije personalmente, en un video que anda viralizado, a una persona que insinuó que nosotros estábamos sacando a esta constructora porque teníamos otras constructoras".

En esa línea, defendió el proceso que se implementará para continuar con las obras, señalando que "acá se va a hacer un proceso de licitación abierto, se va a invitar a constructoras serias a que hagan las casas, y esta constructora va a tener que asumir las consecuencias de haber hecho casas con material no certificados, con riesgo sísmico, y ya todo lo que se expuso en la opinión pública".

Finalmente, el ministro Iván Poduje adelantó la creación de un ranking de empresas con peor desempeño en postventa de viviendas sociales, comentando que "esas empresas van a quedar en un listado, con un récord, que vamos a llamar el «Ranking de las empresas con más fallas», para que los vecinos sepan y ojalá no las puedan contratar". Momento seguido, aseguró que "por supuesto que va a tener un lugar muy destacado la constructora San Sebastián en este listado, por lo que han hecho en Viña del Mar".

Al cierre de su mensaje, el secretario de Estado reafirmó su compromiso con algunos habitantes de El Olivar, en Viña del Mar, asegurando que "pronto nos estaremos comunicando (...) para hacer una reconstrucción que sea digna, con viviendas sólidas, de material sólido y que, en el fondo, sea con la enorme mayoría que quiere trabajar por la reconstrucción y no defender a una empresa que ha tenido fallas impresentables y que van a ser clarificadas mediante la justicia y la Contraloría".

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