Región de Valparaíso y provincia de Buenos Aires fortalecen alianza para enfrentar incendios forestales y desastres

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se reunió con una comitiva proveniente de Buenos Aires, Argentina, en el marco del proyecto de Cooperación Descentralizada: “Equipos mejor formados: territorios más preparados. Fortalecimiento de capacidades para la gestión integral de incendios forestales y resiliencia urbana en zonas de interfaz en Buenos Aires y el Gran Valparaíso”, iniciativa que promueve una cooperación entre la provincia de Buenos Aires y la región de Valparaíso para compartir y sistematizar experiencias en la reducción del riesgo de incendios forestales, con especial énfasis en la resiliencia de los territorios.

Durante el encuentro protocolar, en el que también participaron instituciones públicas nacionales, académicas y comunitarias, se revisaron diversas iniciativas financiadas por el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso en materia de prevención y emergencia, los cuales serán visitados por la Comitiva Argentina para conocer en terreno su implementación, recopilar información, compartir experiencias y mostrar la relevancia del trabajo de instituciones y comunidades en la reducción del riesgo.

El gobernador Mundaca señaló que “este proyecto es muy importante. Es un proyecto de colaboración para la gestión de riesgo de desastres que se ha desarrollado colaborativamente entre la región de Valparaíso y la provincia de Buenos Aires. Hemos tenido la posibilidad de recibir a los representantes de la provincia de Buenos Aires, con quienes hemos estado intercambiando experiencias para poder atender de manera ágil y oportuna la gestión de riesgo de desastres, poniendo siempre por delante el salvaguardar la vida de las personas".

"Estas experiencias de intercambio de esta naturaleza me parecen importantes cuando vivimos en una región que tiene una alta fragilidad ecosistémica; por tanto,prepararnos de manera preventiva para poder enfrentar situaciones tan dantescas como la que vivimos el 2 y 3 de febrero del 2024 es esencial”, agregó.

Por su parte, Verónica Ugarte, asesora legal de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, indicó que “en el marco de este proyecto, que se viene realizando hasta ahora de manera virtual, hoy nos juntamos. Nos recibió el Gobernador de Valparaíso con su equipo, miembros de la comunidad, de la universidad de la Senapred, organismos nacionales que para nosotros son novedosos. Si bien la temática que venimos a tratar es de intervención parecida,tenemos distintas modalidades de gestionarlo".

"Estamos con una expectativa muy grande con las salidas a terrenos. Hay un trabajo muy serio de parte de los dos países, de las dos provincias, y tenemos una expectativa de conocimiento y de intercambio que nos fortalezca, y nos hagan hermanar en cómo abordamos estos temas que son vigentes y que van a seguir siendo vigentes por nuestra realidad ambiental”, complementó.

Durante estos días, la comitiva argentina visitará la Reserva Nacional Lago Peñuelas, para conocer el Área Protegida de alto valor ecosistémico y cultural, con el objetivo de compartir experiencias relacionadas con lasdiferentes fases de la gestión de riesgo asociado a incendios forestales.

También visitarán la Junta de Vecinos Canal Chacao para conocer la experiencia comunitaria en materia de gestiones de riesgo de desastres; así como la iniciativa Alerta Inteligente de Calidad del Aire por Incendios AIRS de la Universidad Técnica Federico Santa María, que incorpora una capa tecnológica y alerta temprana que permite anticipar riesgo. A esto se suma la visita al Jardín Botánico, donde la Universidad de Valparaíso está desarrollando una iniciativa de producción in situ de bioinsumos para recuperar suelos degradados afectados por incendios forestales. Todos estos proyectos cuentan con el apoyo y financiamiento del Gobierno Regional de Valparaíso.

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