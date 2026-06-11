Villa Alemana aprueba su Plan de Acción Comunal de Cambio Climático para enfrentar desafíos ambientales

En el marco de la promulgación de la Ley N° 21.455, conocida como Ley Marco de Cambio Climático (LMCC), que busca que Chile cumpla el compromiso de alcanzar la carbono neutralidad al año 2050, en Villa Alemana se aprobó el Plan de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC).

El PACCC se configura como una herramienta estratégica de planificación territorial, que permite orientar acciones concretas de mitigación y adaptación al cambio climático a nivel comunal, considerando las particularidades sociales, ambientales y geográficas de cada territorio. Su formulación contempla procesos participativos para la identificación de amenazas climáticas, niveles de exposición y vulnerabilidad local, así como para la definición de medidas prioritarias de respuesta frente al cambio climático.

El alcalde Nelson Estay destacó que "era un plan que efectivamente todas las ciudades de Chile teníamos como tarea y compromiso. Hay que hacer mención de que afortunadamente dieron un año de plazo porque a mi llegada no había acta de avance, entrega, ni se había hecho nada siendo que era del año 2022, así que lo hicimos lo sacamos en tiempo récord, un trabajo sumamente profesional y hoy día verdad lo aprobamos para poder enfrentar este cambio climático con el cuidado del medio ambiente”.

De igual forma, señaló que "tenemos la educación ambiental y también un municipio en el que estamos bajando los niveles de huella de carbono, a través de la planta de compostaje y también una futura planta fotovoltaica, así que muy comprometidos”.

Desde el Municipio resaltaron que la comuna se distingue por su permanente compromiso con la calidad de vida de sus habitantes y el bienestar de la comunidad. Conocida como la “Ciudad de la Eterna Juventud”, ha desarrollado una fuerte vocación por la protección y conservación del medio ambiente, promoviendo activamente iniciativas orientadas a mantener espacios limpios, fomentar la conciencia ambiental y fortalecer la participación ciudadana en el cuidado de su entorno. Estas acciones reflejan el interés constante del municipio por avanzar hacia un desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para las generaciones presentes y futuras.

El director de Medio Ambiente, Alejandro Vives, comentó que "es súper importante para el municipio de Villa Alemana poder contar con este instrumento de planificación, ya que nos da los lineamientos desde la comunidad donde, a través de un diagnóstico pudimos identificar cuáles eran las falencias, dónde están los focos de la comunidad y dónde están los recursos municipales que podemos invertir para mitigar el cambio climático de manera local, por lo tanto, con su aprobación nos dan los lineamientos para que estos eventos o acciones de mitigación y adaptación se lleven a cabo”.

La Política Ambiental de Villa Alemana tiene como objetivo establecer acciones y las líneas de trabajo para cuidar y proteger el medio ambiente, como resultado de la interacción de los intereses sociales y económicos, para establecer las bases de trabajo que ayuden a conseguir un desarrollo sostenible.

En ese sentido, las estrategias ambientales definidas para la comuna se orientan a fortalecer la protección del patrimonio natural, promover la educación ambiental, establecer normas de comportamiento responsable con el entorno, mejorar la gestión de los residuos sólidos domiciliarios e incentivar la participación ciudadana en la gestión ambiental local.

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