Diputado Venegas fortalece trabajo territorial con concejales de Puchuncaví ante principales urgencias comunales

El diputado Nelson Venegas se reunió con los concejales de Puchuncaví, Juan Peña, Rosa Berríos, Benjamín Angulo y Agustín Valencia, para abordar diversas problemáticas que arrastra la comuna, como la planta de tratamiento de La Chocota, el alcantarillado en Ventanas – La Greda, informes de contaminación, transporte local, entre otros.

Al respecto, el legislador señaló que “tuvimos una reunión bastante interesante en conjunto con los concejales (…) vimos varios temas que están complicando la situación, partiendo, por supuesto, por el tema de la planta en La Chocota, pero también respecto al tema del alcantarillado de La Greda - Ventanas”, señaló.

El parlamentario agregó que también revisaron “cómo los procesos de contaminación están causando muchas complicaciones (…) donde el agua está fuertemente contaminada con cadmio y con plomo”.

Venegas además lanzó una ofensiva al alcalde Marcos Morales, indicando que “esto no es personal, pero yo creo que usted ha faltado a sus deberes de intentar o poner el interés que merece una situación tan crítica como la que se está viviendo (…) nuestro deber es proteger a la ciudadanía y yo siento que usted no lo está haciendo”, indicó.

En tanto, el concejal Juan Peña agradeció el permanente acercamiento del diputado a la comuna y puso énfasis en la fiscalización de la planta y el alcantarillado: “La preocupación que tenemos todos. Respecto de la situación de la planta de tratamiento de aguas servidas. Esperamos que los trabajos se hagan bien. Vamos a fiscalizarlo”. Además, pidió apoyo al diputado respecto al proyecto que tiene el sector sur, como es el alcantarillado de Ventanas - La Greda.

El edil también advirtió sobre los informes de contaminación: “Es absolutamente relevante que el alcalde (…) cite a los profesionales de la Universidad de Playa Ancha (…) porque ellos tienen que ratificar y tenemos que tomar un plan de acción”, cerró.

Por su parte, el concejal Benjamín Angulo cuestionó la postura municipal frente al mejoramiento de la planta La Chocota: “sin duda no se puede estar victimizando el señor alcalde ni a la administración respecto a que somos obstruccionistas en este sentido. Solamente estamos colaborando para que se pueda arreglar y solucionar este problema. Pero sin duda, con las maquinaciones y con la actitud que se ha tenido, no colabora, (…) agradezco al diputado Venegas, por venir a la comuna a sostener una reunión con nosotros. Tenemos que realizar muchos proyectos y muchas ideas que se tienen respecto a la comuna (…) En fin, situaciones tan lamentables como la que ocurre hoy en Las Ventanas”.

Finalmente, la concejala Rosa Berríos indicó que “acá no importa el color político, importa apoyar a la comuna de Puchuncaví, Y de verdad le doy las gracias porque creo que usted nos ha escuchado más que nuestro propio alcalde. Eso es lo que primero hemos venido diciendo. Así que de verdad se agradece su gestión. Agradezco también el empeño y el trabajo que han puesto nuestros concejales de nuestra comuna. Yo creo que la comuna lo único que quiere es que las cosas se hagan bien, honestamente y, como se dice, de forma transparente, cosa que no se ha hecho”, cerró.

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