"Si quiere quedarse con la casa mal hecha…": Iván Poduje protagoniza amenazante diálogo con pobladora de Viña del Mar

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, volvió a quedar en el centro de la polémica, esta vez tras protagonizar un tenso intercambio de palabras con vecinos del sector El Olivar, en la parte alta de Viña del Mar, zona afectada por el megaincendio de febrero de 2024, que le costó la vida a 138 personas y destruyó más de 4 mil casas.

La situación se da a conocer tras su visita a Valparaíso, instancia en la que la autoridad anunció la suspensión de las obras de reconstrucción a cargo de la constructora San Sebastián Limitada, luego de detectarse irregularidades como deficiencias estructurales, uso de materiales no certificados y contratos sin inspección técnica.

Si bien, el propio secretario de Estado explicó que el daño es acotado –considerando que la empresa tenía 350 viviendas asignadas, pero sólo 40 con avance significativo–, el foco terminó desplazándose hacia su comportamiento durante una reunión sostenida con vecinos del sector, a la cual tuvo acceso Puranoticia.cl a través de un video.

En el registro audiovisual se observa un diálogo marcado por la tensión, donde el secretario de Estado responde de forma directa y confrontacional a las consultas de los afectados, quienes buscaban claridad respecto al futuro de sus viviendas.

"Todas las casas se van a botar", señaló el ministro, generando inmediata inquietud entre los presentes. Ante ello, una vecina preguntó: “¿Entonces, ministro, va a construir todas las casas de El Olivar con la empresa que usted va a traer?”.

Lejos de dar respuesta, el titular del Minvu se dirigió a otra persona presente en el lugar de la reunión diciendo: "Puta, consígasela... que no me pregunte a mí poh".

La situación escaló cuando otra vecina intervino señalando: "Eso es Ley Karín", en alusión a la normativa que sanciona el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo.

Posteriormente, otra residente insistió: "Yo quiero hacerle una consulta al señor ministro: ¿qué constructora usted tiene vista para traer acá?", lo que provocó una reacción aún más iracunda de la autoridad gubernamental.

Poduje se levantó de su asiento y respondió: "Señora, mire, le voy a decir una cosa. ¿Usted quiere insinuar algo?". Luego, y mientras apuntaba con el dedo a los vecinos del sector El Olivar de Viña del Mar, agregó que "si usted quiere quedarse con la casa mal hecha, usted me firma un papel y se queda con la casa mal hecha. Es su responsabilidad y la de todos las que lo hagan".

El episodio reflota cuestionamientos sobre el estilo iracundo y temperamental del ministro Iván Poduje, quien en el pasado ya había sido objeto de críticas por su carácter frontal durante apariciones en medios de comunicación y otros espacios.

De esta manera, lo que inicialmente era una visita para abordar la reconstrucción terminó marcado por un tenso cruce con vecinos, en un contexto especialmente sensible para las familias afectadas por el megaincendio, que a más de dos años de la catástrofe aún esperan soluciones definitivas para recuperar sus viviendas.

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