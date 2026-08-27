¿Playa Ancha quedará aislado? MOP descarta puente mecano en la avenida Altamirano y apuesta por una solución definitiva

La instalación de un puente mecano en la avenida Altamirano, en la comuna de Valparaíso, fue descartada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) luego de una evaluación técnica realizada por la División de Puentes de la Dirección de Vialidad.

Cabe recordar que la alternativa había surgido como una solución provisoria ante los daños que sufrió esta importante vía que conecta con el cerro Playa Ancha durante el paso del tren de sistemas frontales de mediados de julio en la zona central del país.

A través de una declaración pública, la Seremi de Obras Públicas de Valparaíso explicó que el análisis efectuado el pasado 6 de agosto determinó que la instalación de esta estructura "no resulta recomendable", principalmente debido a las condiciones de estabilidad del terreno y del terraplén donde deberían instalarse sus apoyos.

El organismo precisó que también fueron considerados los antecedentes obtenidos mediante georradar, advirtiendo que las condiciones de humedad y salinidad de este punto de la zona costera porteña pueden afectar la confiabilidad de sus resultados.

A ello se agrega otro factor relevante: la planificación de las obras que deberá ejecutar la Dirección de Obras Portuarias (DOP) para reparar el muro de contención y el sistema de protección costera. Según explicó el MOP, estas faenas deben ser consideradas antes de implementar cualquier solución provisoria, debido a que podrían interferir con el emplazamiento de un puente mecano y generar riesgos a la estructura y a sus usuarios.

¿MILLONES VS MOP?

La Secretaría Regional del MOP detalló que el puente requerido por el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, tendría aproximadamente 50 metros de longitud y un peso cercano a las 50 toneladas, por lo que necesitaría de apoyos sobre terrenos cuya capacidad estructural esté debidamente comprobada.

Pero existe además una dificultad vinculada directamente con la conectividad. La ubicación que presentaría mejores condiciones para instalar la estructura se encuentra muy próxima a la vía que actualmente permite mantener el tránsito en el sector.

Por ello, su instalación podría obligar al cierre de la pista actualmente habilitada, situación que, según el Ministerio de Obras Públicas, terminaría afectando la conectividad que precisamente se busca preservar en esta zona de la ciudad.

En ese escenario, el Ministerio resolvió no recomendar avanzar con el puente mecano y priorizar la recuperación definitiva de la infraestructura dañada.

REEVALUACIÓN SOLICITADA

La definición de la cartera de Obras Públicas se conoce después de que el delegado presidencial regional, Manuel Millones, planteara públicamente la necesidad de revisar nuevamente la posibilidad de instalar un puente mecano en Av. Altamirano.

El martes 26 de agosto, la autoridad había señalado que solicitó a la Seremi de Obras Públicas y al director nacional de Obras Públicas reevaluar el informe de Vialidad que inicialmente había sido negativo respecto de esta alternativa.

Millones incluso indicó que, ante la necesidad de mantener la conectividad hacia el cerro Playa Ancha, había solicitado a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) la elaboración de un informe complementario que permitiera analizar su factibilidad.

La preocupación del delegado está relacionada principalmente con el escenario que se generará el 21 de septiembre, cuando está previsto el cierre de la subida Carampangue, otra de las vías de acceso a Playa Ancha. De concretarse aquello, la avenida Altamirano adquiere especial relevancia para mantener la circulación hacia el populoso cerro porteño, particularmente para los buses del transporte público.

Así, mientras desde la Delegación Presidencial Regional se ha buscado explorar una alternativa provisoria que permita enfrentar ese período, el MOP mantiene su evaluación técnica desfavorable al puente mecano.

SOLUCIÓN DEFINITIVA

Frente al descarte de la estructura provisoria, la cartera de Obras Públicas aseguró que ya existe un plan de acción para recuperar definitivamente el sector, mediante un trabajo coordinado entre la Dirección de Obras Portuarias y la Dirección de Vialidad.

En una primera etapa, la DOP deberá ejecutar las obras destinadas a recuperar y reparar el muro de contención y el sistema de protección costera.

Posteriormente, corresponderá a Vialidad desarrollar las obras necesarias para recuperar la infraestructura vial y restituir permanentemente la conectividad.

Para esta intervención integral se contempla una inversión cercana a los $3.000 millones.

Desde el MOP señalaron que continuarán trabajando de manera coordinada entre sus equipos técnicos, priorizando "la seguridad de las personas, la continuidad de la conectividad y una recuperación definitiva de la infraestructura".

PURANOTICIA