PDI detiene a dos personas acusadas de agredir a una mujer y efectuar disparos en la toma La Ballena de Cartagena

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI San Antonio detuvieron en la comuna de El Tabo a un hombre y una mujer, ambos chilenos y mayores de edad, quienes mantenían órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de lesiones menos graves e infracción a la Ley de Armas.

La investigación permitió establecer que los imputados agredieron a una mujer en la toma La Ballena, ubicada en la comuna de Cartagena, además de efectuar disparos que provocaron daños en la propiedad.

Con estos antecedentes, se gestionaron tres órdenes de entrada y registro y dos órdenes de aprehensión, las que fueron materializadas durante la madrugada, logrando la detención de ambas personas.

Los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio para la respectiva audiencia de control de detención y formalización.

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