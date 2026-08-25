Av. España avanza hacia la reapertura de dos pistas y Av. Altamirano busca salida con puente mecano para evitar aislamiento de Playa Ancha

La conectividad entre Valparaíso y Viña del Mar, además del acceso hacia Playa Ancha, enfrenta dos intervenciones relevantes luego de los daños provocados por el tren de sistemas frontales que afectó a la región a mediados de julio. Mientras en avenida España comenzaron los trabajos destinados a recuperar el tránsito en el sector viñamarino de Recreo, en avenida Altamirano todavía se busca una alternativa que permita mantener la circulación hacia el cerro durante las próximas semanas.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, entregó nuevos antecedentes sobre ambos puntos y explicó que en Av. España ya comenzó una primera etapa de obras a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, luego del derrumbe que interrumpió el tránsito desde Valparaíso hacia Viña del Mar, frente al Club de Yates.

A RECUPERAR DOS PISTAS

Millones explicó que este martes 25 de agosto la empresa encargada de la primera etapa ingresó formalmente a ejecutar las obras en el lugar, con la prioridad puesta en despejar el sector y recuperar parte de la capacidad vial durante los próximos días.

"Este martes ingresó por contrato la empresa Waldo Sánchez a tomar el control de las obras en Av. España. El fin de semana, la empresa tiene la obligación –por contrato– de limpiar el cerro, despejar el árbol y las rocas, y desplazar las barreras New Jersey y los camellones para recuperar dos pistas para el día lunes. Esa es la principal fase, junto a establecer los sensores en el cerro", señaló el delegado.

El representante del Gobierno en la región explicó que esta primera intervención será seguida por una segunda etapa, que contempla una nueva licitación para ejecutar obras de mayor envergadura destinadas a intervenir directamente el talud.

"En paralelo, la Seremi de Vivienda y Urbanismo va a hacer una segunda licitación, en 90 días, para que esa empresa nueva haga el enmallado del cerro, ponga el cemento y los pernos. Por tanto, nosotros esperamos que a partir del lunes (31 de agosto) tengamos una mayor fluidez. Igual se va a mantener abierto Amunategui para bajar por la calle 18 de Septiembre", indicó Millones.

PUENTE MECANO

El segundo punto abordado por Millones corresponde a avenida Altamirano, principal vía de conexión hacia el cerro Playa Ancha de Valparaíso, que resultó afectada por dos socavones durante el sistema frontal de julio.

El delegado presidencial planteó que "le he planteado a la Seremi de Obras Públicas y al director nacional de Obras Públicas que reevalúen el informe que se hizo de Vialidad, que en principio fue negativo, para instalar un puente mecano".

Esto, fundamentalmente pensando en que el día 21 de septiembre se cierra la subida Carampangue, por lo que no existirán alternativas para transitar hacia el cerro Playa Ancha, específicamente a lo que se refiere a buses del transporte público.

La autoridad de Gobierno indicó también que "los trabajos en la avenida Altamirano partirían en octubre. Entonces el nudo lo tendremos en septiembre".

Por ello, enfatizó en que "yo espero que el Ministerio de Obras Públicas lo evalúe. Yo pedí a la Universidad Católica que me hiciera un informe complementario para que podamos instalar un puente mecano y permita el tránsito de buses".

TRANSPORTE EN FIESTAS PATRIAS

La situación de conectividad también está siendo abordada de cara a las celebraciones de Fiestas Patrias, particularmente por la tradicional actividad que se desarrolla en el parque Alejo Barrios de Playa Ancha, donde se instalan las fondas y ramadas.

Millones señaló que "hemos conversado con los fonderos, se están colocando buses de acercamiento, buses especiales, alimentadores, para fortalecer las Fiestas Patrias en Playa Ancha. Es decir, ya se tuvo una conversación con la alcaldesa Nieto y con el señor Luis Carrizo, que es el que preside esta feria, para tener una mayor fluidez y acercamiento del transporte público a las fondas de Valparaíso", sostuvo.

Cabe hacer presente que tanto Av. España como Av. Altamirano representan puntos críticos para la conectividad de Valparaíso y tendrán nuevos hitos durante las próximas semanas: en dirección hacia Viña del Mar, con la recuperación proyectada de dos pistas y la posterior licitación para intervenir el cerro; y rumbo al cerro Playa Ancha, con la evaluación de un puente mecano que permita mantener el tránsito de buses mientras se espera el inicio de las obras anunciado para octubre.

PURANOTICIA