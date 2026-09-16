Mujer en situación de calle fue agredida brutalmente con patadas y un palo en San Antonio

Una mujer en situación de calle y con discapacidad fue agredida en el sector de Barrancas, en la comuna de San Antonio, región de Valparaíso.

Según se aprecia en un video, el sujeto golpeó a la persona con un palo y luego, le propinó varias patadas mientras permanecía en el suelo.

Tras la agresión, el hombre se alejó increpando a otra persona, mientras que el alcalde Omar Vera anunció acciones legales.

La autoridad informó que se han recopilado datos del vehículo del agresor, pero su identidad aún no ha sido establecida.

Respecto a la víctima que recibió atención médica y fue hospitalizada, Vera señaló que forma parte del Programa Calle.

Finalmente, el alcalde dio a conocer que la agredida fue internada en un recinto hospitalario.

VIDEO

(Imagen: Canal 2 / Chilena FM San Antonio)

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