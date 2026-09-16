Hospital Quillota-Petorca define estrategia ante eventual aumento de consultas de emergencia durante Fiestas Patrias

Como los 365 días del año, el Hospital Biprovincial Quillota - Petorca se mantendrá plenamente operativo durante el fin de semana de Fiestas Patrias, de manera de poder brindar una atención oportuna y eficiente a quienes tengan alguna emergencia de salud en la zona durante estos días, los que coinciden con los festejos patrios.

En estas tradicionales festividades, el llamado de las autoridades hospitalarias es a disfrutar con responsabilidad y moderación, especialmente en el consumo de alimentos y bebidas alcohólicas. Se espera que este actuar responsable contribuya a evitar accidentes y otras situaciones de riesgo que puedan saturar el sistema sanitario.

Para afrontar este fin de semana de festejos patrios, el Hospital Biprovincial ha trabajado lo que será la distribución de turnos, la disponibilidad de insumos, recursos y fármacos, de manera de estar preparado ante un potencial aumento de consultas.

El director (s) Esteban Henríquez, comentó que "estamos coordinados y asegurando toda la disponibilidad de recurso humano y recurso físico e insumos del establecimiento para asegurar las atenciones durante el fin de semana de Fiestas Patrias. No obstante, sabemos que puede haber un aumento de consultas en nuestra Unidad de Emergencias, así es que el llamado a la ciudadanía es a la prevención y al cuidado mutuo para que estas fiestas salgan como corresponde".

MODERACIÓN Y SEGURIDAD

Dado que tradicionalmente las Fiestas Patrias se celebran en torno a la mesa, con abundantes alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas, las recomendaciones de las autoridades hospitalarias apunta a comprar en lugares autorizados, respetando la cadena de frío estricta y optar por el consumo moderado de alcohol.

En materia de seguridad alimentaria, el consejo es prevenir las intoxicaciones alimentarias, adquirir carnes sólo en el comercio establecido; mantener carnes y alimentos refrigerados bajo 5°C o congelado a -18°C hasta cocinar; evitar la contaminación cruzada, entre otros consejos.

Sobre el consumo de bebidas alcohólicas, aconsejaron la prevención de excesos y problemas alcohólicos, por lo cual resulta fundamental beber con moderación y límites, equilibrando -de paso- las comidas grasas con porciones moderadas. Además, asoma como un tema fundamental mantener una adecuada hidratación, alternando el consumo de vasos de agua a medida que se bebe alcohol.

Uno de los puntos fundamentales es no conducir vehículos motorizados si es que se ha bebido algún tipo de brebaje con composición alcohólica. Las cifras de fallecidos y heridos en siniestros viales durante estas fechas es el mejor recordatorio para abstenerse de hacerlo, y así cuidar de uno mismo y su familia.

La Dra. Paulina Velásquez, subdirectora médica del Hospital Biprovincial Quillota - Petorca, recalcó "en estas Fiestas Patrias es muy importante que toda la comunidad sea consciente sobre el autocuidado respecto, principalmente, al consumo de alcohol; que si van a conducir no beban alcohol, ya que aumentan los riesgos de accidentes de tránsito. Si van a realizar viajes largos tomar todas las precauciones, también el llamado es a cuidarse en cuanto a la ingesta de alimentos, asegurarse que éstos tengan una adecuada preparación y conservación para evitar enfermedades de índole gastrointestinales; y también el llamado siempre es a los pacientes con enfermedades crónicas que se aseguren tener acceso completo a sus tratamiento".

BUEN USO DE LA RED

Otro de los puntos importantes en estas fechas en que aumentan las consultas por motivos diversos en los dispositivos de salud, es que la comunidad otorgue un adecuado uso a estos, sean de la Atención Primaria de Salud, como SAR o SAPUs, o la Urgencia hospitalaria que es donde se deben atender urgencias vitales.

Pamela Chaparro, enfermera supervisora de la Unidad de Emergencias Hospitalaria, sostuvo que "en estas Fiestas Patrias hacemos un especial llamado a nuestra comunidad al autocuidado y, además, al buen uso de nuestra red asistencial. Si ustedes tienen una consulta que es de menor gravedad, recomendamos primero acudir a los centros de Atención Primaria, en donde van a ser atendidos en forma oportuna; y si su condición lo requiere debiesen ser trasladados a nuestro Hospital".

Así, con el llamado a la responsabilidad, autocuidado y buen uso que se debe considerar para las atenciones de urgencia, el Hospital Biprovincial Quillota - Petorca se prepara para un fin de semana en el cual se espera no tener que lamentar hechos entre su comunidad usuaria de las 10 comunas del territorio, pese a lo cual se está preparando de la mejor forma para brindar una respuesta sanitaria adecuada.

PURANOTICIA