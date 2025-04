Piden mantener al Core y al Gore en "edificio fantasma" de Valparaíso y advierten que uno nuevo costaría un tercio del presupuesto

El escándalo que ha generado en el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso la información publicada por Puranoticia.cl respecto a que el edificio Esmeralda no está inscrito en el Conservador de Bienes Raíces ni cuenta con permiso municipal, ha desatado una serie de cuestionamientos por parte de diversas autoridades.

Esta situación recién fue informada al gobernador Rodrigo Mundaca y a los consejeros regionales (cores) hace algunas semanas, mientras realizaban las gestiones para mudarse a otro inmueble. Cabe recordar que tras el amago de incendio producto de la caída de un ascensor, la Dirección de Obras Municipales de Valparaíso ordenó el desalojo de la estructura. esto, en base a una serie de estudios desarrollados.

Bajo este contexto, quien abordó lo ocurrido en el tradicional edificio porteño fue el core Mauricio López, del Partido Republicano, quien en conversación con Puranoticia.cl señaló que "la preocupación de nuestras dependencias es fundamental y tiene varias aristas. Yo tengo experiencia en construcción, tengo una empresa constructora. Una de estas aristas es la importancia patrimonial del edificio Esmeralda, que ocupa distintas dependencias del Gore y de la antigua Intendencia desde hace 50 años".

Es por ello que reafirmó que éste "es un tema que hay que cuidar, dado el costo del edificio, que debe andar en el orden los $45 a $50 mil millones y es algo que, si el Gobierno debe nuevamente costear, es un tercio del presupuesto de todo un año, por lo tanto cuidar y mantener nuestras dependencias es algo fundamental".

Acerca de las principales dificultades que tiene hoy la estructura, señaló que "hay tres temas: uno, la parte eléctrica; dos, los ascensores; y tres, no hay escala de escape. La que hay actualmente es para el uso de Bomberos, pero son todas cosas subsanables. El tema eléctrico tiene solución desde arriba hacia abajo, por lo tanto no es un problema grave, ya que no hay ningún problema del tipo estructural grave".

"Yo conozco muy bien la normativa de Valparaíso, cuya DOM tiene una situación particularísima, ya que, probablemente, de los edificios patrimoniales de Valparaíso, el 50% no debe tener recepción de obras, no deben tener nada, y hay muchos edificios que incumplen con las leyes de Valparaíso, dada su particular situación y geografía. De hecho, tiene una normativa especial sólo para el plan", agregó.

Dada su experiencia como constructor, el core López explicó que el primero de los hitos importantes en una construcción es el permiso de obras, el cual debe enmarcarse dentro del certificado de informaciones previas. Allí, uno va a la Municipalidad y pide este certificado para dar cuenta de la obra que pretende realizar. Por lo tanto, cumpliendo con este certificado y con el permiso de obras, el Municipio da o no la autorización para iniciar obras. Finalmente, y cuando los trabajos ya están listos, el último trámite es el de la recepción de obras, el cual el edificio Esmeralda no posee.

"Voy a hablar desde la perspectiva de un constructor porque no conozco la normativa exacta, pero entiendo que la única persona jurídica que tiene la potestad de desalojar el edificio es la Dirección de Obras Municipales. Existe una recomendación de Contraloría y por eso el Servicio de Impuestos Internos ya no está ahí, el piso 2 y 3 no está ocupado en este momento, está ocupado el piso 4 por el Core y el 19 por el Gobernador. Por lo tanto, existe espacio de sobra para haber podido reubicar las dependencias del Gobernador y mantener las del Core porque estamos en un cuarto piso", comentó.

Por último, defendió la postura de quienes quieren permanecer en el edificio Esmeralda: "Hay que tener clara la importancia del costo del edificio, eso es lo más importante, porque es inabordable para el Gore tener un edificio nuevo. Si abandonamos el edificio no tenemos la garantía de volver a él, por tanto habría que usar fondos de otras cosas para construir un edificio, que está en el orden de los 50 mil millones. Ese es el primer punto: hay que mantener lo que ya está".

Ahora bien, "si pensamos en mantención de edificios de larga data, vemos que todos requieren mantención, que se cambien los ascensores, ya que ninguno está exento de problemas eléctricos, pero eso no significa que hay que evacuar. La verdad es que es insólito. Por ejemplo, el core Urrutia comentaba en el Core que cuando era Diputado, en ese momento hubo que realizar mantenciones a los ascensores, y se hizo, pero no por eso el Parlamento dejó de estar donde está".

En lo inmediato, desde la administración del gobernador Rodrigo Mundaca se han buscado alternativas y se tiene encaminado un contrato con el edificio que albergaba el restaurante «Coco Loco», el cual recibiría a todos los funcionarios del Gobierno Regional; esto, mientras que el Consejo Regional se trasladaría con todos sus trabajadores hasta un edificio ubicado en la calle Condell, muy cerca del Municipio, para continuar con sus labores, incluidas las que se efectúan en el salón plenario con audiencias públicas. Pese a ello, ninguno de los dos organismos tiene fechas claras para hacer sus mudanzas.

PURANOTICIA