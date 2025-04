El escándalo del edificio fantasma en Valparaíso: Inmueble del Gore y Delegación no está inscrito en Conservador de Bienes Raíces

Construido el año 1975, el edificio Esmeralda de Valparaíso ha albergado en sus 50 años de vida a los más importantes servicios públicos de la región, tal como lo fue en su momento la Intendencia y lo que son hoy la Delegación Presidencial, la Gobernación Regional y las Seremis, entre otras entidades, muchas de las cuales han tenido que dejar sus instalaciones producto de la orden de desalojo que existe en el inmueble tras detectarse problemas estructurales y falta de permisos luego de un incendio.

Fue a fines de diciembre de 2023 cuando un amago de incendio en uno de los ascensores movilizó a equipos de emergencia hasta el subsuelo del inmueble. Esto, a su vez, dio paso a una serie de estudios, los cuales determinaron que los trabajadores que diariamente lo habitaban se encontraban en riesgo producto de una serie de desperfectos detectados por expertos, lo que generó que la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Valparaíso instruyera el desalojo de todas sus dependencias.

Desde aquel momento, los más importantes servicios públicos de la Quinta Región comenzaron a buscar opciones para arrendar otros espacios. Así es como, por ejemplo, entidades como la Seremi de Transportes o la Seremi de Obras Públicas tuvieron que mudarse. No obstante, el Gobierno Regional (Gore) y el Consejo Regional (Core) siguen funcionando en las mismas instalaciones que hace ya meses debieron dejar. Pero aunque el tema en sí ya reviste suma gravedad, antecedentes a los que pudo acceder Puranoticia.cl dan cuenta de otra situación que es aún mayor en magnitud.

Y es que el edificio Esmeralda, aquel gigante de 19 pisos que desde hace medio siglo los porteños pueden observar desde la gran mayoría de los cerros y el plan, no está inscrito en el Conservador de Bienes Raíces, es decir, no existe legalmente, es un edificio fantasma que habitan diariamente las más importantes autoridades de la región, como el gobernador Rodrigo Mundaca y el delegado presidencial Yanino Riquelme.

Un verdadero escándalo, y desde la óptica con la que se le quiera mirar, pues todos sus trabajadores se desempeñan en una construcción que está violando la ley, la misma que el Gobernador, Consejeros Regionales, Delegado y Seremis deben defender, al igual como debieron haberlo hecho las cientos de autoridades que han pasado por el Esmeralda, como los ex intendentes Aldoney, Martínez, Bravo, Allard, Núñez o Celis, ninguno de las cuales se percató que estaban al mando de un edificio fantasma.

Pero entonces, ¿cómo se dieron cuenta? En el marco de la búsqueda de una nueva casa, el Consejo Regional de Valparaíso aprobó de forma unánime solicitarle al Ministerio de Bienes Nacionales para que sea el Gobierno Regional quien se haga cargo del edificio, ya sea desde el ámbito financiero para regularizarlo, como desde el plano administrativo para generar todos los permisos correspondientes. Fue en este contexto donde el gobernador Mundaca les informa que se detectó un "problema mayor": el edificio Esmeralda no está inscrito en el Conservador de Bienes Raíces.

"BALDE DE AGUA FRÍA"

Este escándalo fue abordado por la consejera Tania Valenzuela (FA), presidenta de la Comisión de Régimen Interior del Core de Valparaíso, quien en conversación con Puranoticia.cl explicó que "acá hay un conflicto que lleva mucho tiempo y nadie puede entender que este edificio lleve esa cantidad de años de funcionamiento, donde existen contratos de arriendo de servicios públicos con el Estado, más que con gobiernos en particular porque han pasado administraciones de todos los colores, de izquierda y de derecha, pero uno no logra dimensionar que un edificio de esas características, donde funcionan servicios de carácter público, esté con estas condiciones de irregularidades. Para nosotros ha sido un balde de agua fría".

La autoridad continuó expresando que "es un edificio público, que es histórico, que es parte del casco histórico de Valparaíso, donde han funcionado servicios del nivel central como Intendencia, Gobierno Regional, Delegación, y ese nivel de irregularidad a todos nos ha llamado profundamente la atención porque por más que ha existido voluntad de hacerse cargo de este conflicto, nos hemos encontrado con este antecedente, que es el último, porque el edificio como tal no está inscrito en el Conservador de Bienes Raíces y eso retrasa y complejiza aún más todo".

El tema también fue abordado por el core Juan Ibacache (RN), quien señaló a Puranoticia.cl que "aquí hay dos tendencias: una, de que nos tenemos que quedar y otra de que no. Esa es mi posición, por una razón muy simple: el edificio no existe legalmente, sólo está inscrito el terreno en el Conservador, no así el edificio, por ende no tiene permiso de construcción, menos de recepción. Además han ocurrido incidentes como el incendio en los ascensores, debiendo salir todos los servicios porque hay un informe desfavorable. Entonces, lo que corresponde, si yo juré cumplir la ley, tengo que dar fe de que tenemos que trasladarnos hasta que se recupere el edificio. Estoy porque se cumpla la norma y que tenemos que salir de acá".

Asimismo, indicó que "nosotros planteamos, en una moción mía, que el gobernador Mundaca solicitara al Presidente de la República que el edificio sea entregado al Gore para que se haga el proceso de normalización después de 50 años, porque originalmente, según entiendo, este edificio se iba a entregar a una empresa del Estado para su administración. Así se pierde un ícono de la descentralización en nuestra región y vamos a quedar todos dispersos por cualquier lado. En consecuencia, creo que lo que corresponde, más que quedarse aquí, es defender que el edificio sea traspasado al Gobierno Regional y que se gestionen los recursos para su normalización".

EN QUÉ ESTÁ EL TRASLADO

Debido a las dificultades con las que se han encontrado para hallar un edificio acorde a las necesidades tanto del Gobierno Regional como del Consejo Regional, se decidió separar sus caminos. Así es como los primeros arrendarían pisos del edificio donde alguna vez estuvo el restaurante «Coco Loco» y los segundos lo harían en calle Condell.

En pos de este objetivo, representantes de ambos organismos han sostenido reuniones con el Ejecutivo de forma sistemática desde antes de febrero, instancias en la que se les mostró el arriendo de un edificio en Condell. Fue allí donde, además, se enteraron que se había suscrito el contrato en noviembre y que tenía un pago adelantado de 6 meses, gasto que nunca fue informado al Gobierno Regional de Valparaíso.

La core Tania Valenzuela explicó que "lo que hace es suscribir contratos de arriendo en distintas fechas con dos edificaciones: una en Errázuriz para el Gore y otra en Condell para el Core. Esos contratos se celebraron a fines de 2024, al menos el de Condell en noviembre de 2024, cuando se cierra el contrato y empiezan labores de habilitación, es decir, el diseño para implementar oficinas, salas de reuniones, de bancadas y del plenario, que es lo más complejo de ubicar y montar".

Pero ahí hubo más problemas: "Estábamos trabajando en un diseño, que conversamos con jefes de bancada, y en el lugar vimos la mejor forma de distribuir oficinas y ubicar el salón plenario, entendiendo que es un espacio que atiende a público. Y no nos entregaron el diseño final, sino que entendieron que ese era el espacio donde se había tomado la decisión final, y el secretario ejecutivo visitó el lugar y encontró que las obras estaban avanzadas y que se espera el traslado definitivo durante junio. Es un tema complejo porque el Core no tuvo acceso al diseño final, me refiero al pleno de 28 cores, y hoy esperamos que nos visite el jefe de la División de Administración y Finanzas para que nos dé cuenta de aquello".

¿Quién tomó la decisión, entonces? Valenzuela expuso que "me imagino que el jefe de la División de Administración y Finanzas. Lo que pasa es que hubo cambios, donde sale el jefe anterior y entra uno nuevo, que no se ha presentado al Core y no conocemos el estado de avance ni plazos claros sobre el traslado del core y del Ejecutivo".

Todos estos problemas dan cuenta de las dificultades que ha tenido la gestión del gobernador Rodrigo Mundaca para cerrar temas administrativos, aunque desde su círculo cercano insisten en que el caso puntual del edificio Esmeralda radica en que su administración está a cargo del Ministerio de Bienes Nacionales y que allí estarían las dificultades, motivo por el cual se ha insistido en que ésta pase a manos del Gore.

PURANOTICIA