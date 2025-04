Piden al MOP que dé cuenta ante Comisión de la Cámara sobre el estado del socavón 3 y el campo dunar tras nuevo deslizamiento en Reñaca

El diputado Hotuiti Teao anunció la realización de una sesión especial en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, en la que se pedirá a las autoridades competentes dar cuenta del estado actual del socavón en calle Las Perlas y del paño completo del campo dunar.

Esto, tras un deslizamiento de tierra ocurrido tras las lluvias del fin de semana en donde varios estacionamientos y bodegas del edificio Eurovista se vieron afectados. En detalle, el parlamentario solicitó que en dicha instancia fiscalizadora se cite a los vecinos afectados, a la ministra de Obras Públicas, a la directora de Serviu, al superintendente de Servicios Sanitarios, y que se invite a la empresa Esval, a la alcaldesa de Viña del Mar y al concejal, José Tomás Bartolucci.

Respecto al hecho de que el socavón en calle Las Perlas podría haberse evitado, el legislador señaló que “en marzo de 2024, realicé una fiscalización al colector que pasa por debajo del edificio Euromarina II ubicado en calle Las Perlas y no solo en un ducto expuesto que descarga agua sedimentada sobre la vereda, sino que también un preocupante desnivel en calle Lapislázuli. Advertí posteriormente de los riesgos de esto a Serviu, sin embargo, mi denuncia no fue tomada en cuenta y, como resultado, tres meses después, en junio, se produjo el tercer socavón en ese lugar”.

“Además, en la comisión investigadora que impulsé por socavón 1 y 2, solicité que se abordaran los riesgos en sectores de calle Las Perlas y Lapislázuli, pero se argumentó que dicha petición no tenía pertinencia en dicha instancia. Lamento aquello, pues las consecuencias que hasta hoy vemos del socavón 3 podrían haberse evitado, ya que fue algo que advertimos en diversas ocasiones sin resultados efectivos”, agregó.

El legislador detalló también que “hoy, luego del deslizamiento de tierra provocado tras las lluvias del fin de semana, nos reunimos con los afectados y resolví pedir que en la Comisión de Obras Públicas se realice una sesión especial del tema en donde se cite a los vecinos afectados, a la ministra de Obras Públicas, a la directora de Serviu, al superintendente de Servicios Sanitarios, y que se invite a Esval, a la alcaldesa de Viña del Mar y al concejal que está fiscalizando con nosotros esta situación, José Tomás Bartolucci. Todo esto con el propósito de obtener detalles de una radiografía actualizada de la zona afectada, que permita prevenir riesgos mayores en la próxima temporada de lluvias, que se acerca en pocos meses”.

“Pero no solo eso -continuó Teao- allí vamos a reiterar la solicitud que hicimos infructuosamente en la comisión investigadora para que el MOP presente un estudio completo del paño del campo dunar. Pues, cabe destacar que la comisión investigadora por socavones se tuvo que votar con solo 20 oficios respondidos de un total de 76, lo cual constituye una clara obstrucción a la labor fiscalizadora, ya que las autoridades de gobierno tienen la obligación legal de responder la fiscalización nuestra”, sostuvo.

Por otra parte, Patricia Devia, miembro de la Junta de Vecinos Altos de Cochoa, puntualizó que “estamos sumamente preocupados. Todavía no comenzamos el invierno, caen solo 9 milímetros de agua y vemos las consecuencias. No hemos visto obras de mitigación, podrían haber puesto aunque sea un saco de arena para tratar de evitar, en parte, esta situación. Además, solo se ha reportado un avance de un 5% de este socavón”.

“Hoy - continuó Devia - se necesitan acciones efectivas para parar esto. Estamos muy preocupados y vemos que no hay mayor retroalimentación. No hay respuesta tampoco. Por eso, esperemos que salgan respuestas de las fiscalizaciones del diputado Teao y que se obligue a la autoridad a ponerse más a la altura de lo que está sucediendo y lo que puede suceder en un futuro. No queremos estar lamentando un desastre mayor, no solo acá sino también en otros lugares”.

Finalmente, la dirigente vecinal señaló que “en esta ocasión, calle Lapislázuli no tuvo ningún problema, pero el año pasado hubo remociones en masa que afectaron al Euromarina I y también a las casas de los pescadores. Por eso, invitamos a las autoridades del sector a que tomen conciencia y que hagan el esfuerzo de salir adelante con soluciones que ellos mismos han comprometido. El año pasado, el gobernador Rodrigo Mundaca se comprometió a dar apoyo, vino en junio y después no apareció nunca más”.

