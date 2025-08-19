Con la tradicional «Carrera de Garzones», Concón continúa celebrando su aniversario 484

Durante la mañana de este martes 19 de agosto, en Concón se realizó la tradicional «Carrera de Garzones», en el marco de los 484 años de vida histórica de la comuna, y que a lo largo de este mes de agosto ha tenido actividades para toda la familia.

Este año, en la categorías de hombres, los grandes ganadores fueron el Restaurante Las Brisas, mientras que en el grupo de mujeres, Deja Vú Bar fue el vencedor

El alcalde Freddy Ramírez expuso que “para nosotros es muy importante que Concón sea reconocido no sólo por la gastronomía, su hotelería y sus playas, sino que también por lo que hacemos. Concón se ha caracterizado por ser una muy buena comuna, reconocida durante tres años por su calidad de vida (...) por supuesto cada año vemos más profesionalismo en los participantes, y nos pone muy orgulloso".

"Esperamos pronto ser deporte olimpico”, lanzó en tono de humor el jefe comunal.

GANADORES

Hombres 18 a 40 años:

1er- Javier Pérez, Las Brisas ($190.000).

2do- Carlos Cuervo, Perla del Pacífico ($160.000).

3er- Lukas Gallardo, Emeterio ($140.000).

Hombres 41 años y más

1er- Roberto Jimenez, Las Brisas ($190.000).

2do- René Muller, La Perla del Pacifico ($160.000).

3er- Wladimir Arias, La Perla del Pacifico ($140.000).

Mujeres de todas las edades

1er lugar- Eugenia Cruells, Deja vu Bar ($190.000)

2do lugar- Javiera Faúndez, Roof Burger ($160.000)

3er lugar - Javiera Barantes, Secreto de la Cantina ($140.000 pesos)

ACTIVIDADES

La comuna de Concón tiene un completo cronograma de actividades abiertas para toda la comunidad, en el contexto de su aniversario histórico:

- Sábado 23 de agosto, 11:00 horas, en avenida Maroto altura Parroquia, Gran Desfile de Aniversario Histórico de Concón.

- En el Club de Yates, desde las 08:00 horas, todo el deporte acuático de la primera jornada del Campeonato Nacional Satans Padel Tres Rocas.

- Sábado 30 y domingo 31, en el Estadio Municipal de calle 7 y la plaza Patricio Lynch, todas las luces, la música, el arte y el emprendimiento de la Expo Concón 2025.

- Con la actuación de Santaferia, Puerto Orquesta, Benja Duarte y, por primera vez con su formación original, todos los éxitos y trayectoria de Los Tres.

La Municipalidad de Concón señaló que sobre cambios en itinerario y nuevas actividades, la información será difundida a través de sus redes sociales.

