Anuncian evento de marejadas anormales en la región de Valparaíso para el fin de semana

Se estima que el inicio de esta condición se manifieste a contar del día jueves 21 hasta el domingo 24 de agosto, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar.
El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso dio a conocer un aviso de marejadas anormales que se presentará desde el sector de Golfo de Penas hasta Arica y archipiélago Juan Fernández, proyectando condiciones de mar como marejadas del suroeste.
Se estima que el inicio de esta condición se manifieste a contar del día jueves 21 hasta el domingo 24 de agosto, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea y según las condiciones de viento local.
El jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, capitán de Corbeta Felipe Rifo, explicó que "un activo sistema frontal que se manifestará en la zona centro y sur del país generará fuerte oleaje en sector insular y continental, afectando a contar del día jueves 21 de agosto al borde costero nacional. Este tren de olas se proyectará como marejadas del suroeste entre Golfo de Penas y Arica, incluyendo el archipiélago Juan Fernández, produciendo fuerte rompiente, sobrepasos y potenciales daños a la infraestructura costera, principalmente en bahías abiertas a esa dirección".
Asimismo, planteó que "esperamos que la condición más intensa se presente en los días viernes 22 y sábado 23 de agosto, sobre todo en los horarios de pleamar o de más alta marea en especial entre las 9:00 y 12:00 como marea primaria y entre las 21:00 y 00:00 horas como pleamar secundaria. Estas marejadas corresponden al aviso número 34 y es el tercero categorizado como marejadas anormales en lo que va del año para el litoral continental”.
La Autoridad Marítima hizo presente a la comunidad que se debe actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización.
