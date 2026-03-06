PDI revela nuevos antecedentes del crimen de hombre abandonado baleado frente a Cesfam de la parte alta de Valparaíso

La tarde de este jueves 5 de marzo se registró un nuevo hecho de violencia en la parte alta de Valparaíso, luego que un hombre de 30 años muriera tras ser baleado y abandonado por desconocidos en las afueras del Centro de Salud Familiar (Cesfam) Quebrada Verde, en el cerro Playa Ancha.

El sujeto fue dejado gravemente herido en la entrada del recinto asistencial, donde recibió atención médica de urgencia. Posteriormente se determinó su traslado hasta el Hospital Carlos van Buren; sin embargo, en el trayecto se constató su fallecimiento.

Tras ser informada de la situación, la Fiscalía instruyó la concurrencia de detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valparaíso para iniciar las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido.

Durante horas de la noche, el subprefecto Cristóbal Fernández explicó que "personal de esta brigada concurre hasta el servicio de Urgencia del Hospital Van Buren, por cuanto en dicho lugar habría ingresado un hombre fallecido por proyectil balístico".

El oficial añadió que "detectives de esta brigada concurren a dicho centro asistencial, donde se establece que la víctima corresponde a un hombre chileno de 30 años de edad, sin antecedentes policiales, quien al examen del médico criminalista mantenía dos heridas por proyectil balístico: una a nivel torácico y otra en su cadera".

En paralelo, la policía civil también trabajó en el sitio donde se habría producido el ataque. Según detalló Fernández, "detectives concurrieron al principio de ejecución de este delito, que corresponde a la vía pública, específicamente a la intersección de calle Levarte con calle Panamá, en el cerro Playa Ancha de Valparaíso, donde se realizaron diversas fijaciones, como también el levantamiento de evidencia balística".

De igual forma, el subprefecto indicó que "actualmente estos detectives están realizando múltiples diligencias investigativas, como el empadronamiento de testigos y el levantamiento de cámara de seguridad, con la finalidad de establecer la dinámica de los hechos y dar con la identidad del autor material de este delito".

