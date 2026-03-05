Hombre pierde la vida tras ser abandonado con graves heridas de bala en Valparaíso

Un hombre que fue abandonado gravemente herido en las afueras del Centro de Salud Familiar (Cesfam) Quebrada Verde, en el cerro Playa Ancha de Valparaíso, perdió la vida mientras era atendido por personal médico del centro asistencial.

Según las primeras informaciones, el individuo presentaba diversas heridas de bala en su cuerpo –producto de un aparente ajuste de cuentas por parte de un grupo rival–, las cuales le causaron lesiones de tal gravedad que terminó falleciendo.

Si bien, el hombre recibió asistencia en el lugar, se determinó su traslado hasta el Hospital Carlos van Buren, constatándose su fallecimiento en el trayecto.

Una vez informados los antecedentes al Ministerio Público, se instruyó a detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI que inicien las diligencias para determinar cómo sucedieron los hechos y poder establecer a los responsables del asesinato.

